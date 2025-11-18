Общество

Округам Псковской области планируют с 1 января дать право назначать выплаты за классное руководство

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций обсудили депутаты комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания 19 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект разработан в связи с тем, что на территории Псковской области завершилось преобразование муниципальных районов в муниципальные округа, поэтому в закон №1637-ОЗ предлагается внести соответствующие изменения.

Предлагается предусмотреть вступление в силу разработанного закона Псковской области с 1 января 2026 года.

Отмечается, что принятие закона не повлечет необходимости выделения дополнительных средств из областного бюджета.

Проект закона поддержан единогласно.