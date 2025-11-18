Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Культурный код» крылатые выражения
Новогодний корпоратив
ESG-активность на Некрасова
Господин Рейтингомер
Как устроить свидание мечты?
где подают лучший завтрак
Завершается строительство «Надвратного дома»
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Вакансии Россети
Город Рождества
77 лет на страже прав трудящихся
 
 
 
ещё Общество 18.11.2025 10:550 Полугодовые учения начнутся на полигоне «Завеличье» с 1 декабря 19.11.2025 11:450 Округам Псковской области планируют с 1 января дать право назначать выплаты за классное руководство 19.11.2025 11:380 Диспансеризацию и медпомощь гостям из других регионов обсудили в Собрании  19.11.2025 11:280 GURAVI: откройте для себя новые вкусы утреннего меню 19.11.2025 11:260 Названо количество неработающих в Псковской области 19.11.2025 11:200 Испорченную вандалами памятную табличку в Стругах Красных заменят на огнеупорную
 
 
 
Самое популярное 12.11.2025 18:040 Руководитель изборского детсада Дарья Круглова скончалась на 28-м году жизни 17.11.2025 12:483 Андрей Ермаков оставил пост министра образования Псковской области 17.11.2025 10:200 Губернатор Псковской области больше не будет издавать указы 13.11.2025 07:302 Псковскую область ждет недельная «репетиция зимы» 15.11.2025 19:541 Отчисленных студентов из Индии заключили под стражу за кражу в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

Студенты псковских колледжей смогут посещать экскурсии за счет региона

19.11.2025 12:05|ПсковКомментариев: 0

Изменения в закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» обсудили депутаты Псковского областного Собрания в рамках заседания комитета по труду и социальной политике 19 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Выжить на стипендию : Псковская Лента Новостей / ПЛН

Проектом закона предложено уточнить, что работа по организации экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями будет проводиться не только со школьниками, но и со студентами профессиональных образовательных организаций (колледжи, техникумы) в возрасте до 23 лет. 

Проект разработан в связи с внесением соответствующих изменений в федеральный закон от 24 июня 2025 года в статьи 3.1 и 3.2 закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», согласно которым органы государственной власти субъектов РФ наделены полномочием по реализации комплекса мер по организации экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями для лиц в возрасте до 23 лет, обучающихся в профессиональных образовательных организациях.

Внесение указанного изменения было обусловлено тем, что обучающиеся в профессиональных образовательных организациях (колледжи, техникумы) относятся к одной возрастной категории, что и обучающиеся в старших классах школ. 

В пояснительной записке отмечается, что вопрос организации экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями для обучающихся в профессиональных образовательных организациях имеет высокое социальное значение. Проведение экскурсий, например, на предприятиях производственной сферы, в технопарках или на иных промышленных объектах, может повысить как эффективность реализации образовательных программ, так и помочь обучающимся с профессиональным самоопределением. 

«Недавно обсуждали вопросы внутреннего туризма для детей. В целом какой у нас охват внутренним детским туризмом в области? Какой процент молодых людей посетил, например, монумент и место подвига Александра Матросова?» - поинтересовался председатель комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих.

«Точный процент не готова сказать, однако деятельность ведется в образовательных учреждениях. По возможности наши дети направляются на экскурсии. Министерством предусмотрено вхождение в различные проекты. В этом году мы выиграли грант, который позволяет финансировать экскурсии для наших детей. Деятельность будет продолжена. При вашей поддержке реализуется мероприятие по основе православной культуры. Данные уроки ведет не только классный руководитель, но предоставляется возможность посещать культовые места в рамках региона», - ответила врио министра образования Татьяна Лозницкая.

Пресс-портрет
Дитрих Игорь Иванович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Используете ли вы ИИ в повседневной жизни?
В опросе приняло участие 62 человека
19.11.2025, 12:100 Объекты на Запсковье сдаем досрочно и в соответствии с проектом — застройщик 19.11.2025, 12:090 «Придумано и сделано в России»: стул-модуль Roar 19.11.2025, 12:070 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Рождество начинается здесь» 19.11.2025, 12:050 Студенты псковских колледжей смогут посещать экскурсии за счет региона
19.11.2025, 11:490 «Дом Советов»: Игорь Дитрих о работе над бюджетом и процессах в региональном здравоохранении 19.11.2025, 11:450 Округам Псковской области планируют с 1 января дать право назначать выплаты за классное руководство 19.11.2025, 11:390 Органные шедевры Европы смогут услышать псковичи 22 ноября 19.11.2025, 11:380 Диспансеризацию и медпомощь гостям из других регионов обсудили в Собрании 
19.11.2025, 11:280 GURAVI: откройте для себя новые вкусы утреннего меню 19.11.2025, 11:260 Названо количество неработающих в Псковской области 19.11.2025, 11:200 Испорченную вандалами памятную табличку в Стругах Красных заменят на огнеупорную 19.11.2025, 11:120 Зарплаты врачей и наращивание номерного фонда обсудили в соцкомитете Собрания
19.11.2025, 11:000 «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: корреспондент Анастасия Емельянова 19.11.2025, 10:530 Юбилейный концерт Оркестра русских народных инструментов состоится в Пскове 19.11.2025, 10:450 Коммунальные службы Великих Лук ликвидируют последствия снегопада 19.11.2025, 10:381 Символический ключ от ЖК «Пушкин» в Пскове получил «самый юный новосел»
19.11.2025, 10:360 «Беседка»: «Рождество начинается здесь» 19.11.2025, 10:210 Профессору ПсковГУ Анатолию Филимонову присвоено звание заслуженного работника высшей школы РФ 19.11.2025, 10:160 Только 30% работающих псковичей используют все дни отпуска до конца года — опрос 19.11.2025, 10:000 Власти Великих Лук: Растет доля предпринимателей, занимающихся изготовлением продукции
19.11.2025, 09:420 Россиянина оштрафовали за опубликованные 10 лет назад картинки с сатаной 19.11.2025, 09:300 «Культурный код»: как крылатые выражения возвращают интерес к литературе в современном образовании 19.11.2025, 09:150 Скорректированные условия программы «Сельская ипотека» обсудили в Пскове 19.11.2025, 09:150 Пассажиры поездов стали реже нарушать запрет на курение
19.11.2025, 09:090 Стартует всероссийская акция «Мой гений, мой ангел, мой друг. Олимпиада» 19.11.2025, 09:040 Застройщик раскрыл секрет названия жилого комплекса бизнес-класса «Пушкин» в Пскове 19.11.2025, 08:580 Женщины в Псковской области спят более трети суток — статистика 19.11.2025, 08:400 Эксперты рассказали, могут ли уволить за сон на работе
19.11.2025, 08:200 В России хотят приравнять деструктивный контент к экстремистскому 19.11.2025, 08:000 Аналитики назвали среднюю стоимость наборов новогодних украшений 19.11.2025, 07:300 День женского предпринимательства отмечают 19 ноября 19.11.2025, 07:030 Международный мужской день празднуют 19 ноября
18.11.2025, 23:040 Великие Луки примут Чемпионат России по воздухоплаванию в 2026 году 18.11.2025, 22:391 Каждый пятый россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли 18.11.2025, 22:000 В Госдуме назвали способы снизить смертность на российских дорогах 18.11.2025, 21:420 Жителю Плюсского района, угрожавшему ножом пенсионеру, назначат принудительное лечение
18.11.2025, 21:200 Не запрет, а выбор: Как растительная диета влияет на организм и кому нужна осторожность 18.11.2025, 21:000 Урок мужества в спецназе: псковские школьники побывали в гостях у «Зубра» 18.11.2025, 20:400 Россельхознадзор обследовал более 460 тысяч гектаров земель в Псковской области на наличие вредителей 18.11.2025, 20:200 Экс-главу технопарка «Сколково» Рената Батырова арестовали по делу о взятке
18.11.2025, 20:030 Татьяна Лозницкая назначена врио министра образования Псковской области 18.11.2025, 19:400 В Пскове продлен сбор помощи для животных приюта «Лесопилка» 18.11.2025, 19:200 Наталья Федорова провела рабочую встречу по актуальным проблемам лесного хозяйства 18.11.2025, 19:000 Telegram работает на территории Пскова без ограничений 18 ноября
18.11.2025, 18:400 В Псковской области стартовала всероссийская акция «Есть такая профессия — Родину защищать!» 18.11.2025, 18:200 Олег Панкевич об итогах летнего сезона и планах псковского «Горводоканала» 18.11.2025, 18:200 Заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла на треть за минувшую неделю 18.11.2025, 18:170 Завершился приём заявок на конференцию «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий»
18.11.2025, 18:110 Опрос ПЛН-ТВ: Поддерживают ли псковичи идею запретить продажу вейпов? 18.11.2025, 18:060 В Пскове бывшего инспектора ДПС лишат свободы за взяточничество 18.11.2025, 17:580 Предложения ЛДПР по борьбе с наркоманией обсудили в Пскове 18.11.2025, 17:460 МТС создала ИИ-секретаря для малого бизнеса Псковщины
18.11.2025, 17:450 Администрация Великих Лук напомнила, куда сдать старые автомобильные шины 18.11.2025, 17:420 Елена Полонская вошла в число финалистов премии платформы «Россия – страна возможностей» 18.11.2025, 17:360 «Кузница»: На пути к чистой воде. ВИДЕО 18.11.2025, 17:230 Платформа DION от ИТ-холдинга Т1 выходит на рынок Беларуси
18.11.2025, 17:150 «Гонки по вертикали»: про симулякры и бабло. ВИДЕО 18.11.2025, 16:550 Экспозиция «Школа партизанского мастерства» откроется в нацпарке «Себежский» 18.11.2025, 16:540 Госдума приняла во втором чтении проект о размере МРОТ с 2026 года 18.11.2025, 16:390 «Беседка»: О проблемах и перспективах футбола Псковской области. ВИДЕО
18.11.2025, 16:340 В «Горводоканале» назвали причину задержки ремонта коллектора на Запсковье 18.11.2025, 16:280 В Великих Луках состоялось празднование Дня воздухоплавателя 18.11.2025, 16:250 Суд исключил бывшего директора из числа акционеров псковского ООО «Бизнес эпоха» 18.11.2025, 16:080 Первый снег в Изборске: древняя крепость встречает зиму под белым покровом
18.11.2025, 16:050 Россиянам рассказали о бесплатных услугах в поездах дальнего следования 18.11.2025, 15:582 Алексей Кириллов: Качество воды в Пскове хорошее, но предприятия несут убытки 18.11.2025, 15:500 Преимущества частичной брекет-системы назвали псковские стоматологи 18.11.2025, 15:400 Мокрый снег и до -3 градусов прогнозируют в Псковской области 19 ноября
18.11.2025, 15:390 Госдума приняла во II чтении проект бюджета РФ на 2026-2028 годы 18.11.2025, 15:350 Команда псковских гимнасток привезла 18 медалей и кубок с турнира Polygon Global 18.11.2025, 15:300 Выставка «Урок равновесия» в Изборске представляет экспонат «Лунные весы» 18.11.2025, 15:230 Псковский суд взыскал с гражданина 25 тысяч рублей за нецензурные оскорбления
18.11.2025, 15:150 Новый онлайн-сервис запустили для граждан, желающих служить в псковской полиции 18.11.2025, 15:070 Стала известна причина появления трансформаторной будки возле Псковского кремля 18.11.2025, 15:000 Заканчивается регистрация на участие в псковских рэп-баттлах 18.11.2025, 14:550 Реконструкция коллектора от улицы Коммунальной до Радиозавода в Пскове запланирована на 2027 год
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru