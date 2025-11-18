Туризм

Студенты псковских колледжей смогут посещать экскурсии за счет региона

Изменения в закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» обсудили депутаты Псковского областного Собрания в рамках заседания комитета по труду и социальной политике 19 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проектом закона предложено уточнить, что работа по организации экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями будет проводиться не только со школьниками, но и со студентами профессиональных образовательных организаций (колледжи, техникумы) в возрасте до 23 лет.

Проект разработан в связи с внесением соответствующих изменений в федеральный закон от 24 июня 2025 года в статьи 3.1 и 3.2 закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», согласно которым органы государственной власти субъектов РФ наделены полномочием по реализации комплекса мер по организации экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями для лиц в возрасте до 23 лет, обучающихся в профессиональных образовательных организациях.

Внесение указанного изменения было обусловлено тем, что обучающиеся в профессиональных образовательных организациях (колледжи, техникумы) относятся к одной возрастной категории, что и обучающиеся в старших классах школ.

В пояснительной записке отмечается, что вопрос организации экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями для обучающихся в профессиональных образовательных организациях имеет высокое социальное значение. Проведение экскурсий, например, на предприятиях производственной сферы, в технопарках или на иных промышленных объектах, может повысить как эффективность реализации образовательных программ, так и помочь обучающимся с профессиональным самоопределением.

«Недавно обсуждали вопросы внутреннего туризма для детей. В целом какой у нас охват внутренним детским туризмом в области? Какой процент молодых людей посетил, например, монумент и место подвига Александра Матросова?» - поинтересовался председатель комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих.

«Точный процент не готова сказать, однако деятельность ведется в образовательных учреждениях. По возможности наши дети направляются на экскурсии. Министерством предусмотрено вхождение в различные проекты. В этом году мы выиграли грант, который позволяет финансировать экскурсии для наших детей. Деятельность будет продолжена. При вашей поддержке реализуется мероприятие по основе православной культуры. Данные уроки ведет не только классный руководитель, но предоставляется возможность посещать культовые места в рамках региона», - ответила врио министра образования Татьяна Лозницкая.