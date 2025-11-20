Псковcкая обл.
Общество

Билайн начал платить своим клиентам за входящие звонки

20.11.2025 14:48|ПсковКомментариев: 0

Билайн запустил новую акцию, которая меняет привычные отношения оператора со своими клиентами. Теперь им за входящие звонки с мобильных номеров других операторов будут начисляться на счёт «живые» деньги. 

Фото: пресс-служба Билайн

Механика максимально проста — выбираете подписку bee с любым пакетом услуг и, когда принимаете входящие, Билайн пополняет ваш мобильный баланс из расчёта 50 копеек за каждую полную минуту разговора. Начисление происходит сразу после завершения звонка. Полученные таким образом средства можно потратить как на оплату связи, так и различных опций и сервисов, вплоть до ЖКХ или парковки, которые можно оплатить с мобильного счёта. Начисление средств проходит за входящие звонки, принятые до 31 июля 2026 года.

«Мы предлагаем клиентам новый взгляд на отношения с сотовым оператором: Билайн снизил собственную прибыль от входящих вызовов, чтобы поделиться ею с пользователями. Это особенно актуально в канун праздников, когда мы все активнее звоним друг другу, чтобы поздравить, поделиться эмоциями и т.д. Мы запустили простой и честный механизм без скрытых условий, который даёт нашим клиентам ощутимую выгоду от привычных действий», — говорит директор по продуктовому маркетингу Билайна Алексей Карев.

Предложение доступно пользователям подписки bee — для тех, кто до 31 января 2026 года подключается к ней или переходит на неё с другого тарифа, механизм включается автоматически. Действующим пользователям подписки bee, оформленной ранее, достаточно подтвердить участие в приложении или личном кабинете на сайте Билайна. Подключение акции бесплатное. Акция проводится во всех регионах России, где есть сеть Билайн, и доступна даже на минимальной бесплатной подписке bee Start.

Помимо вознаграждения за разговорную активность Билайн предоставил своим клиентам возможность получения поощрений и за другие не менее привычные действия. Так, новые пользователи, оформившие подписку* на ivi, VK Музыку, PREMIER или START и сохранившие ее после окончания бесплатного промо-периода, получают денежный бонус — 2 рубля за каждый час просмотра или прослушивания в оплаченный период. Начисления происходят** раз в 30 дней и составляют до 1 000 рублей в месяц и до 4 000 рублей за весь срок акции.

*первые 30 дней бесплатно; далее — VK Музыка — 199 руб./30 дней, PREMIER — 399 руб./30 дней, START — 499 руб./30 дней, ivi — по действующему тарифу сервиса

** Бонус не начисляется при отказе от платного периода, невыполнении условий или злоупотреблениях; при возврате оплаты подписки ранее начисленные суммы подлежат возврату.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Erid: 2VSb5ymYLMw. Подробнее на сайте beeline.ru г. Москва, ОГРН 1027700166636

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
