Игорь Дитрих: Жалоб на скорую стало меньше после введения системы «машин подхвата»

Работа с обращениями избирателей остается одной из ключевых задач депутатов Псковского областного Собрания. О самых актуальных проблемах, с которыми жители региона приходят к парламентариям, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Дом Советов» рассказал вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих.

Парламентарий отметил, что, проанализировав обращения, выделил наиболее актуальные темы. Лидером на протяжении многих лет остается сфера здравоохранения:

«Это и доступность, и длительность ожидания, и "не попасть", и "не дают направления", и лекарственное обеспечение, и скорая помощь».

При этом Игорь Дитрих подчеркнул, что количество жалоб, например, на работу скорой медицинской помощи, заметно сократилось. По его словам, этим летом был настоящий «захлест» подобных обращений. Для решения проблемы были проведены круглые столы с представителями министерства здравоохранения и главным врачом станции скорой помощи, проанализированы все вызовы.

«При анализе поздних "доездов" пришли к выводу, что они связаны с тем, что скорая помощь с какого-то района по медицинским показаниям, по объективным причинам, уезжает в город Псков или в Великие Луки. Соответственно, если в этот момент происходит вызов, то время ожидания увеличивается», — пояснил вице-спикер.

Исходя из этой проблемы, для сокращения времени отсутствия бригад на своих территориях была внедрена система «машин подхвата». Таким образом, машины скорой помощи смогут быстрее отрабатывать вызовы.

«Пациент едет, скажем, из Локни до Пскова. Не на одной машине. А он доезжает до, скажем, середины пути, а там уже следующая машина везет его дальше. А эта машина возвращается в свой пункт», — описал нововведение Игорь Дитрих.

Это привело к резкому сокращению количества жалоб. По словам парламентария, с момента принятия этого решения нет ни одного обращения по скорой помощи в Следственный комитет, прокуратуру или губернатору.

Вторая проблема — льготное лекарственное обеспечение. Хотя и здесь количество обращений уменьшилось, ключевой недоработкой остается разъяснительная работа с пациентами.