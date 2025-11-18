Общество

Велосипедист Андрей Склюев доехал до Сочи из Екатеринбурга

Велоэнтузиаст Андрей Склюев завершил своё безденежное велопутешествие из Екатеринбурга в Сочи, начавшееся 15 июля, сообщил он в своем Telegram-канале «Дай Блог (Андрей)».

Андрей Склюев поделился видео, на котором запечатлён момент его прибытия: толпа людей встречает его аплодисментами, приветствует с объятиями и улыбками, а сам Андрей благодарит всех за поддержку и обнимает незнакомцев, жмёт руки тем, кто пришёл его встретить.



За два месяца велосипедист преодолел множество трудностей, работая разнорабочим, чтобы обеспечить себя едой. Несмотря на отказы, которые составляли около 30-40% его поисков работы, он встречал на своём пути множество людей, готовых помочь.



Андрей Склюев продолжает вести свой блог, в котором делится подробностями своего путешествия.

Напомним, что блогер-велоэнтузиаст рассказывал, почему решился на такую авантюру, в программе «Беседка», которая выходила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 16 сентября.