День педиатра отмечают 20 ноября

Празднование Дня педиатра неразрывно связано с празднованием Всемирного дня ребёнка, ведущего свою историю с 1954 года, когда Генеральная Ассамблея ООН дала соответствующие рекомендации государствам-членам ООН.

20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребёнка. Этот документ, принятие которого стало логическим продолжением принятия в 1948 году Всеобщей декларации прав человека, провозглашал основные принципы защиты детства. Дальнейшее документальное международное правовое развитие в области защиты прав детей произошло тридцать лет спустя, в 1989 году, когда ООН в дополнение к уже действующим нормативным актам приняла Конвенцию о правах ребёнка.

Следуя рекомендациям ООН, большинство стран-участниц этой организации учредили у себя празднование Всемирного дня ребёнка, приурочив его ко дню принятия ООН Декларации прав ребёнка. Этот праздник направлен на обеспечение благополучия детей во всём мире. Поэтому не удивительно, что во многих странах одновременно с ним стал отмечаться и День педиатра – врача, стоящего на защите здоровья детей с момента их появления на свет. Среди всех медицинских специальностей именно педиатрия встаёт на стражу здоровья ребёнка первой. Именно поэтому оба праздника и идут рука об руку во многих государствах мира.

Педиатрия (греч. παιδός «дети» + ἰατρεία «лечение») — это наука по изучению особенностей отравлений и болезней детского организма, а также о методах лечения и сохранения детского здоровья. Поэтому значение педиатра в жизни людей трудно переоценить. Забота о здоровье ребёнка становится одной из основных в жизни родителей после появления на свет малыша. Хороший детский врач для родителей становится надёжной опорой на долгие годы. Забота о будущем семьи, общества и государства – так можно охарактеризовать в глобальном масштабе труд и специфику работы детских врачей.

Несмотря на постоянное развитие медицины, в том числе и педиатрии, на Земле остаётся ещё много очагов, где уровень детской смертности, вызванный инфекционными заболеваниями, низким уровнем культуры родителей, недоеданием и антисанитарными условиями остаётся высоким. Дети, так же, как и пожилые люди относятся к наименее защищённой категории граждан. Это требует от государств особого внимания.

Развитие педиатрии, забота о том, чтобы детские врачи могли получать высококачественное образование и должный уровень знаний, обладали современным высокотехнологичным диагностическим и лечебным оборудованием, полным спектром медикаментов, достойными условиями для оказания медицинской помощи детям – вот лишь отдельные аспекты того, на что призывает обратить внимание властей Всемирная Организация Здравоохранения, Фонды защиты детей, а также учреждения здравоохранения. Отдельное место занимает вопрос персонального подхода к кадровому отбору кандидатов на специальность педиатра. Ведь эта профессия связана не просто с оказанием медицинских услуг, и требует от врача не только сугубо медицинских знаний, но и особых психологических навыков, умений, личностных качеств, позволяющих работать с детьми, пишет calend.ru.

Российские врачи внесли огромный вклад в развитие педиатрии. Российская школа педиатрии знаменита такими именами, как: С.Ф. Хотовицкий, Н.А. Тольский, Н.Ф. Филатов, Н.П. Гундобин, Г.Н. Сперанский, Н.С. Корсаков, В.И. Молчанов, Ю.Ф. Домбровская, А.А. Баранов, Л.М. Рошаль и многие другие.