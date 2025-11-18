Общество

В Псковской области насчитывается более 12 тысяч работников транспортной сферы

Среднесписочная численность работников сферы транспорта в Псковской области составила 12,5 тысячи человек, следует из данных Псковстата за 2024 год, которые он подготовил ко Дню работника транспорта.

За прошлый год автобусами общего пользования (включая автобусы индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров на коммерческой основе) во всех видах сообщения перевезено 35,8 миллиона человек, что на 1,6% больше уровня 2023 года.

Объем грузовых коммерческих перевозок также продемонстрировал значительный рост: в 2024 году он увеличился на 24,5% по сравнению с 2023 годом и составил 4,1 миллиона тонн.

Изображение: Псковстат

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в Псковской области в 2024 году составила 24 тысячи километров .

Кроме того, наблюдается рост объемов железнодорожных пассажирских перевозок. ОАО «Российские железные дороги» сообщает, что в 2024 году железнодорожный транспорт перевез 1,1 миллиона пассажиров, что на 3,5% больше, чем в 2023 году. Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования в регионе также составляет 1,1 тысячи километров.

Напомним, 20 ноября отмечается День работника транспорта.