Общество

РФ с 24 ноября запустит эксперименты по маркировке мясных изделий и замороженных продуктов

Правительство РФ одобрило проведение с 24 ноября 2025 года экспериментов по маркировке в системе «Честный знак» мясных изделий, а также полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции.

Согласно утвержденному кабинетом министров постановлению, эксперимент в отношении мясной продукции продлится до 28 февраля 2026 года и затронет, в частности, колбасы, субпродукты, продукцию из мяса птицы, упакованную в потребительскую упаковку, пишет «Интерфакс».

В еще одном эксперименте, который пройдет с 24 ноября 2025 года по 31 августа 2026 года, примут участие производители полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции. В частности, в экспериментальном порядке будут маркироваться как замороженные, так и свежие тушки птиц в потребительской упаковке, а также упакованная замороженная рыба, овощи, фрукты, ягоды и грибы.

Принять участие в экспериментах смогут производители и импортеры товаров, а также организации оптовой и розничной торговли.