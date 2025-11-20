В Великолукском округе приняла присягу мировой судья Виктория Малахова

Музей-заповедник «Изборск» подготовил специальные предложения на День матери

Fjord Plaza приглашает псковичей на выставку и день рождения Деда Мороза

Chevrolet Niva «смяла» багажник Lada Kalina на улице Инженерной в Пскове

«Беседка»: Дмитрий Быстров о работе с молодежью в Островском округе

РФ с 24 ноября запустит эксперименты по маркировке мясных изделий и замороженных продуктов

Работников и ветеранов транспортной отрасли поздравил от депутатов Александр Котов

Госдума рассмотрит в третьем чтении проект бюджета РФ на 2026-2028 годы

Великолучанина арестовали за попытку швырнуть в здание администрации коктейль Молотова

Чемпионат и первенство Пскова по карате пройдут в субботу

В Псковской области насчитывается более 12 тысяч работников транспортной сферы

На Четырех углах в Пскове восстановлено движение налево с двух полос с улицы Максима Горького