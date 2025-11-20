В Великолукском округе приняла присягу мировой судья Виктория Малахова

В Великолукском районном суде прошло торжественное мероприятие, на котором мировой судья Виктория Малахова принесла присягу, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Фото: объединённая пресс-служба судов Псковской области
Псковское областное Собрание депутатов постановлением от 30 октября 2025 года №1116 назначило Викторию Малахову мировым судьёй судебного участка №2 Великолукского округа.
Председатель суда Александр Андреев поздравил мирового судью с назначением и пожелал успехов в профессиональной деятельности и продолжительной работе.