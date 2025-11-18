Общество

Всемирный день ребёнка: в кафе «СОЛЬ» маленьких гостей ждёт сладкий сюрприз

20 ноября отмечается Всемирный день ребёнка - тёплый, добрый праздник, посвящённый детству и тем самым маленьким радостям, которые делают его ярким.

Семейное кафе «СОЛЬ» решило добавить в этот день немного волшебства: каждому ребёнку — кейк-поп в подарок. Небольшое лакомство, которое вызывает широкие улыбки и создаёт ощущение настоящего праздника.

Такие жесты напоминают, что детство должно быть вкусным, лёгким и радостным. А взрослым остаётся только поддерживать эту атмосферу, в том числе сладким угощением и хорошим настроением.

20 ноября - отличный повод зайти всей семьёй и сделать день ребёнка чуть-чуть радостнее.

Семейное кафе «СОЛЬ»: улица Балтийская, дом 7.

Телефон: 8 (900) 999-39-39

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjcbXbCK