Общество

Большинству муниципалитетов Псковской области разрешили не проводить экспертизу нормативных актов

Только четыре муниципалитета Псковской области будут проводить оценку регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов. Решение приняли депутаты Псковского областного Собрания в рамках 49-й сессии 20 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Законопроект о внесении изменений в закон "О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов" предполагает исключить обязанность муниципалитетов проводить экспертизы нормативных правовых актов. Таким образом останутся только четыре муниципалитета, которые данную оценку будут обязаны проводить», - объяснял ранее министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев.

Проводить экспертизу будут обязаны: Псковский, Печорский, Островский муниципальные округа и город Великие Луки. Законопроект предлагает приведение регионального законодательства в соответствие федеральному.

Депутаты проголосовали единогласно «за».