Большинству муниципалитетов Псковской области разрешили не проводить экспертизу нормативных актов

Только четыре муниципалитета Псковской области будут проводить оценку регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов. Решение приняли депутаты Псковского областного Собрания в рамках 49-й сессии 20 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Псковское областное Собрание депутатов
«Законопроект о внесении изменений в закон "О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов" предполагает исключить обязанность муниципалитетов проводить экспертизы нормативных правовых актов. Таким образом останутся только четыре муниципалитета, которые данную оценку будут обязаны проводить», - объяснял ранее министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев.
Проводить экспертизу будут обязаны: Псковский, Печорский, Островский муниципальные округа и город Великие Луки. Законопроект предлагает приведение регионального законодательства в соответствие федеральному.
Депутаты проголосовали единогласно «за».