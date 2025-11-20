Общество

В Пскове пройдёт бесплатный интенсив для креативных команд

С 28 по 30 ноября на базе Псковского областного колледжа искусств и Центра туризма и творческих индустрий Пскова пройдёт интенсив по упаковке социокультурных проектов в рамках программы «Проектный экспресс – Северо-Запад», сообщили Псковской Ленте Новостей в молодёжной организации «Вечевой Орден».

На протяжении трёх дней участники будут прорабатывать свои проекты от идеи до фандрайзингового предложения для одного из трёх типов доноров: грантодателей, представителей бизнеса и частных лиц при помощи краудфандинга. Мероприятия будут проходить ежедневно с 11:00 до 16:00.

Организаторы рекомендуют принимать участие в интенсиве командам до 4 человек, но будут рады и индивидуальным участникам с креативными идеями.

«Участие в подобных креативных сессиях – это отличная возможность посмотреть на свою идею со стороны, получить экспертную оценку и поддержку инициатив. Важно, что в этом проекте упор делается не на гранты, а на привлечение ресурсов от бизнеса и власти», – поделились региональные партнёры проекта.

Участие в проекте бесплатное, нужно пройти предварительную регистрацию.

Проект реализуется ресурсным центром поддержки НКО «Вместе» (Ленинградская область) при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Мероприятия в Пскове проводятся при организационной поддержке молодёжной организации «Вечевой Орден».