В Пскове пройдёт бесплатный интенсив для креативных команд

С 28 по 30 ноября на базе Псковского областного колледжа искусств и Центра туризма и творческих индустрий Пскова пройдёт интенсив по упаковке социокультурных проектов в рамках программы «Проектный экспресс – Северо-Запад», сообщили Псковской Ленте Новостей в молодёжной организации «Вечевой Орден».
На протяжении трёх дней участники будут прорабатывать свои проекты от идеи до фандрайзингового предложения для одного из трёх типов доноров: грантодателей, представителей бизнеса и частных лиц при помощи краудфандинга. Мероприятия будут проходить ежедневно с 11:00 до 16:00.
Организаторы рекомендуют принимать участие в интенсиве командам до 4 человек, но будут рады и индивидуальным участникам с креативными идеями.
Участие в проекте бесплатное, нужно пройти предварительную регистрацию.
Проект реализуется ресурсным центром поддержки НКО «Вместе» (Ленинградская область) при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Мероприятия в Пскове проводятся при организационной поддержке молодёжной организации «Вечевой Орден».