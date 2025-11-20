Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Культурный код» крылатые выражения
ESG-активность на Некрасова
Новогодний корпоратив
Господин Рейтингомер
Завершается строительство «Надвратного дома»
Как устроить свидание мечты?
Работа в «Россети Северо-Запад»
Атлас здоровья ЛОНГРИД
где подают лучший завтрак
Город Рождества
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
77 лет на страже прав трудящихся
вопросы о муниципальной реформе
 
 
 
ещё Общество 20.11.2025 15:180 «Дневной дозор»: Стоит ли запрещать продажу вейпов в России? 20.11.2025 16:040 Дмитрий Быстров: «Движение Первых» закрывает вопрос нехватки кадров 20.11.2025 15:530 Новая линейка моделей Kandinsky 5.0 для генерации изображений и видео теперь доступна в ГигаЧат 20.11.2025 15:490 Увеличены доходы и расходы территориального Фонда ОМС Псковской области на 2025 год 20.11.2025 15:330 Дмитрий Быстров: Молодежь должна видеть героев, а не только читать о них в книгах 20.11.2025 15:180 «Дневной дозор»: Стоит ли запрещать продажу вейпов в России?
 
 
 
Самое популярное 17.11.2025 12:483 Андрей Ермаков оставил пост министра образования Псковской области 17.11.2025 10:200 Губернатор Псковской области больше не будет издавать указы 15.11.2025 19:541 Отчисленных студентов из Индии заключили под стражу за кражу в Пскове 13.11.2025 07:302 Псковскую область ждет недельная «репетиция зимы» 16.11.2025 13:401 Фотофакт: Благоустройство территории началось вокруг здания бывшего казино в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Пскове пройдёт бесплатный интенсив для креативных команд

20.11.2025 14:39|ПсковКомментариев: 0

С 28 по 30 ноября на базе Псковского областного колледжа искусств и Центра туризма и творческих индустрий Пскова пройдёт интенсив по упаковке социокультурных проектов в рамках программы «Проектный экспресс – Северо-Запад», сообщили Псковской Ленте Новостей в молодёжной организации «Вечевой Орден». 

На протяжении трёх дней участники будут прорабатывать свои проекты от идеи до фандрайзингового предложения для одного из трёх типов доноров: грантодателей, представителей бизнеса и частных лиц при помощи краудфандинга. Мероприятия будут проходить ежедневно с 11:00 до 16:00.

Организаторы рекомендуют принимать участие в интенсиве командам до 4 человек, но будут рады и индивидуальным участникам с креативными идеями.

«Участие в подобных креативных сессиях – это отличная возможность посмотреть на свою идею со стороны, получить экспертную оценку и поддержку инициатив. Важно, что в этом проекте упор делается не на гранты, а на привлечение ресурсов от бизнеса и власти», – поделились региональные партнёры проекта.

Участие в проекте бесплатное, нужно пройти предварительную регистрацию.

Проект реализуется ресурсным центром поддержки НКО «Вместе» (Ленинградская область) при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Мероприятия в Пскове проводятся при организационной поддержке молодёжной организации «Вечевой Орден».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Используете ли вы ИИ в повседневной жизни?
В опросе приняло участие 104 человека
20.11.2025, 16:060 В управлении Росгвардии по Псковской области поздравили ветеранов ведомства 20.11.2025, 16:040 Дмитрий Быстров: «Движение Первых» закрывает вопрос нехватки кадров 20.11.2025, 15:550 Экскурсия по выставке «Его величество фарфор» пройдет в Поганкиных палатах 22 ноября 20.11.2025, 15:530 Новая линейка моделей Kandinsky 5.0 для генерации изображений и видео теперь доступна в ГигаЧат
20.11.2025, 15:490 Увеличены доходы и расходы территориального Фонда ОМС Псковской области на 2025 год 20.11.2025, 15:390 В Плюссе полиция по горячим следам задержала ночных «посетителей» библиотеки 20.11.2025, 15:370 Псковский агропром и пищевая промышленность растут в банковских портфелях 20.11.2025, 15:330 Дмитрий Быстров: Молодежь должна видеть героев, а не только читать о них в книгах
20.11.2025, 15:250 Выставка «Урок равновесия» в Изборске представляет весы «Тюмень» 20.11.2025, 15:180 «Дневной дозор»: Стоит ли запрещать продажу вейпов в России? 20.11.2025, 15:160 Лев Шлосберг* обжалует приговор о 420 часах обязательных работ 20.11.2025, 15:070 Молитвой, старинными песнями и пирогами завтра отметят именины «Михайловского»
20.11.2025, 15:060 Россиян предупредили о подорожании пиротехники к Новому году 20.11.2025, 14:480 Билайн начал платить своим клиентам за входящие звонки 20.11.2025, 14:470 В Великолукском округе приняла присягу мировой судья Виктория Малахова 20.11.2025, 14:410 Александр Братчиков: Главная задача власти — сохранить социальную направленность бюджета
20.11.2025, 14:390 В Пскове пройдёт бесплатный интенсив для креативных команд 20.11.2025, 14:290 Передачу госимущества муниципалитетам упростили псковские депутаты 20.11.2025, 14:210 Движение на улицах Николая Васильева и Первомайской в Пскове ограничат на несколько дней 20.11.2025, 14:180 В Островском округе планируют открыть новый зал единоборств
20.11.2025, 14:150 К конструктивной работе над бюджетом призвал все уровни власти Александр Котов 20.11.2025, 14:070 Назначать выплаты за классное руководство разрешили округам Псковской области с 1 января 20.11.2025, 14:050 Подрядчика обязали устранить дефекты фасада дома на улице Яна Фабрициуса в Пскове 20.11.2025, 14:000 Авария произошла на перекрестке улиц Вокзальной и Льва Толстого в Пскове
20.11.2025, 13:590 Актёра из «Улицы разбитых фонарей» задержали в Петербурге за изготовление порно с детьми 20.11.2025, 13:540 Первый тур КВН «Астра Видео» среди школ состоится в Пскове 23 ноября 20.11.2025, 13:350 Конкурс изобретателей Псковской области собрал рекордное количество участников 20.11.2025, 13:250 Изменены границы участков мировых судей в Псковском и Островском округах
20.11.2025, 13:210 Новая схема мошенничества грозит псковичам потерей доступа к данным в телефоне 20.11.2025, 13:160 Интерес к оценке стоимости бизнеса в СЗФО вырос более чем в 6 раз — Авито Услуги 20.11.2025, 13:150 Заботу лосихи о детенышах запечатлели фотовушки в Полистовском заповеднике 20.11.2025, 13:110 Получение налоговых льгот для отдельных категорий граждан упростили в Псковской области
20.11.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: По средствам ли живем? 20.11.2025, 13:000 «Придумано и сделано в России»: скульптуры «Барашни»  20.11.2025, 12:530 Правовой статус главы муниципального образования закрепили в Уставе Псковской области 20.11.2025, 12:500 Заслуженные работники промышленности и сферы услуг появятся в Псковской области
20.11.2025, 12:440 Lada и Chevrolet столкнулись на улице Инженерной в Пскове 20.11.2025, 12:430 Издавать «постановления», а не «указы» будет губернатор Псковской области 20.11.2025, 12:390 Писатели Псковской области приглашают на вечер-портрет Натальи Лаврецовой 20.11.2025, 12:370 Студентам псковских колледжей разрешили посещать экскурсии за счет региона
20.11.2025, 12:300 Большинству муниципалитетов Псковской области разрешили не проводить экспертизу нормативных актов 20.11.2025, 12:280 Игорь Дитрих об уменьшении госдолга и увеличении расходов на льготные лекарства 20.11.2025, 12:270 «Сообразим на троих»: По средствам ли живем?  20.11.2025, 12:250 Всемирный день ребёнка: в кафе «СОЛЬ» маленьких гостей ждёт сладкий сюрприз
20.11.2025, 12:240 Законопроект о бюджете территориального ФОМС в Псковской области прошёл первое чтение 20.11.2025, 12:220 Трёх пакистанцев осудили в Себеже за попытку незаконно пересечь границу РФ 20.11.2025, 12:170 Согласительную комиссию по проекту бюджета сформировали псковские депутаты 20.11.2025, 12:140 «Гляделки-посиделки» устроили в Пскове музейщики из «Михайловского». ФОТО
20.11.2025, 12:130 Александр Братчиков: Рост доходов бюджета свидетельствует о повышении эффективности налоговой системы 20.11.2025, 12:100 Проект бюджета Псковской области на 2026 год приняли в первом чтении 20.11.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Дмитрием Быстровым 20.11.2025, 12:020 Выставка об истории защиты суверенитета РФ откроется в Пскове
20.11.2025, 12:010 Антон Минаков: За бюджет нужно голосовать, не исходя из идеологии 20.11.2025, 11:580 Минфин утвердил списание порядка 700 млн рублей госдолга с Псковской области 20.11.2025, 11:550 Олег Брячак: Фракция «Справедливая Россия» благодарна, что госдолг не растет 20.11.2025, 11:480 Компенсационные платежи за выброс сточных вод в Пскове хотят уменьшить на 10%
20.11.2025, 11:450 Псковская область находится на 61-м месте по бюджетной обеспеченности 20.11.2025, 11:311 Участок дороги Хотицы – Писковичи – Муровицы закроют на год для стройки путепровода 20.11.2025, 11:240 Великолукские лучники завоевали медали на всероссийском турнире «Кубок сильнейших» 20.11.2025, 11:200 «Великий, могучий»: ЕГЭ-2026 по русскому языку — коварство орфографии
20.11.2025, 11:110 Жалобу на конкурс по ремонту дороги в Псковской области признали необоснованной 20.11.2025, 11:060 Спартакиада трудовых коллективов пройдет в Пскове 30 ноября 20.11.2025, 11:000 Стартовала «бюджетная» сессия областного Собрания депутатов 20.11.2025, 10:460 Сергея Самолетова назначили начальником управления Минюста РФ по Псковской области
20.11.2025, 10:350 «Беседка»: Дмитрий Быстров о работе с молодежью в Островском округе 20.11.2025, 10:330 Chevrolet Niva «смяла» багажник Lada Kalina на улице Инженерной в Пскове 20.11.2025, 10:320 Fjord Plaza приглашает псковичей на выставку и день рождения Деда Мороза 20.11.2025, 10:160 Музей-заповедник «Изборск» подготовил специальные предложения на День матери
20.11.2025, 10:050 Госдума рассмотрит в третьем чтении проект бюджета РФ на 2026-2028 годы 20.11.2025, 09:560 Работников и ветеранов транспортной отрасли поздравил от депутатов Александр Котов 20.11.2025, 09:410 РФ с 24 ноября запустит эксперименты по маркировке мясных изделий и замороженных продуктов 20.11.2025, 09:150 46% псковичей рассчитывают на получение тринадцатой зарплаты - опрос
20.11.2025, 09:000 Великолучанина арестовали за попытку швырнуть в здание администрации коктейль Молотова 20.11.2025, 08:400 Чемпионат и первенство Пскова по карате пройдут в субботу 20.11.2025, 08:200 В Псковской области насчитывается более 12 тысяч работников транспортной сферы 20.11.2025, 08:000 На Четырех углах в Пскове восстановлено движение налево с двух полос с улицы Максима Горького
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru