«Великий, могучий»: ЕГЭ-2026 по русскому языку — коварство орфографии. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию очередного выпуска проекта «Великий, могучий», который вышел на «ПЛН FM» (102.6 FM) 20 ноября.

С какими орфографическими подвохами могут встретиться выпускники во время сдачи ЕГЭ по русскому языку? Об этом ведущая программы «Великий, могучий» на Юлия Магера поговорила с учителем русского языка и литературы Печорской средней общеобразовательной школы №3 Евгенией Пономаренко.

Программа «Великий, могучий» выходит при поддержке правительства Псковской области.