Общество

Полицейские провели правовой квиз для псковских школьников

В рамках Всероссийской акции «День правовой помощи детям» сотрудники полиции организовали интерактивное мероприятие - правовой квиз «Знатоки права» на базе средней школы №47 города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Заместитель начальника правового отдела УМВД России по области подполковник внутренней службы Виктория Орлова лично провела встречу с участниками, предоставив школьникам уникальную возможность проверить свои знания в области законодательства.

Данный формат взаимодействия способствует не только повышению правовой грамотности среди несовершеннолетних, но и формирует уважительное отношение к основам российского законодательства, развивает командный дух, коммуникативные и лидерские навыки, а также креативное мышление.

По результатам квиза победу одержала команда 11 «А» класса. Второе место было присуждено ребятам из 9 «А» класса, 3-е - команде 10 «А» класса, а почетное 4-е место - команде 9 «Б» класса. Все капитаны команд были награждены дипломами, а победившая команда - специальными значками.

«Данная встреча стала очередным ярким примером эффективной работы по повышению уровня правовой грамотности населения и укреплению доверия между полицией и гражданской молодежью», - сообщили в полиции.