Общество

Председателя Контрольно-счетной палаты Пскова предложили переизбрать на новый срок

Ирину Стаканову предложили переизбрать на должность председателя Контрольно-счетной палаты города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской Думе.

Вопрос о назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты города Пскова рассмотрели члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы на заседании, которое прошло под председательством Константина Болотина.

Было предложено назначить на эту должность Ирину Стаканову, которая занимала ее в течение предыдущих 5 лет.

«Считаю, что Ирина Павловна достойна этой должности, и надеюсь, что она продолжит защищать интересы муниципального образования "Город Псков"», - отметил председатель правового комитета.