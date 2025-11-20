Председателя Контрольно-счетной палаты Пскова предложили переизбрать на новый срок 

Ирину Стаканову предложили переизбрать на должность председателя Контрольно-счетной палаты города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской Думе.
Вопрос о назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты города Пскова рассмотрели члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы на заседании, которое прошло под председательством Константина Болотина.
Было предложено назначить на эту должность Ирину Стаканову, которая занимала ее в течение предыдущих 5 лет.
«Считаю, что Ирина Павловна достойна этой должности, и надеюсь, что она продолжит защищать интересы муниципального образования "Город Псков"», - отметил председатель правового комитета.