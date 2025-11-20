На выходных в ресторане «СтругановЪ» пройдут творческие мероприятия для детей и взрослых

В эти выходные в ресторане «СтругановЪ» пройдут два творческих мероприятия для детей и взрослых.
22 ноября в 12:00 для юных гостей подготовлен увлекательный мастер-класс по изготовлению популярной игрушки «Лабубу».
Участников ждут:
Стоимость участия — 800 ₽.
Количество мест ограничено. Запись по телефону ресторана: 8 (900) 990-09-90.
23 ноября в 13:00 состоится мастер-класс, где гости создадут стильные ободки, которые подчеркнут индивидуальность и станут яркой деталью образа. Мастер-класс включает погружение в процесс, творческую атмосферу и приятное общение.
Стоимость — 2000 ₽.
Количество мест ограничено. Бронь: 8 (951) 753-13-69.
Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid:2SDnjeTwNyu