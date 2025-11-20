Псковcкая обл.
Общество

На выходных в ресторане «СтругановЪ» пройдут творческие мероприятия для детей и взрослых

21.11.2025 14:12|ПсковКомментариев: 0

В эти выходные в ресторане «СтругановЪ» пройдут два творческих мероприятия для детей и взрослых. 

 

Детский мастер-класс по созданию игрушки «Лабубу»

22 ноября в 12:00 для юных гостей подготовлен увлекательный мастер-класс по изготовлению популярной игрушки «Лабубу».

Участников ждут:

  • пошаговое обучение;
  • поддержка опытного мастера;
  • тёплая атмосфера и много позитива.

Стоимость участия — 800 ₽.

Количество мест ограничено. Запись по телефону ресторана: 8 (900) 990-09-90.

Мастер-класс по трендовым аксессуарам

23 ноября в 13:00 состоится мастер-класс, где гости создадут стильные ободки, которые подчеркнут индивидуальность и станут яркой деталью образа. Мастер-класс включает погружение в процесс, творческую атмосферу и приятное общение.

Стоимость — 2000 ₽.

Количество мест ограничено. Бронь: 8 (951) 753-13-69.

«СтругановЪ» приглашает провести выходные красиво и вдохновляюще!

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid:2SDnjeTwNyu

Источник: Псковская Лента Новостей
