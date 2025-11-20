Общество

Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Я в агро»

Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Я в агро», сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО Псковской области «Центр молодежи и общественных инициатив».

Изображение и фото здесь и далее: АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив»

Всероссийский конкурс «Я в агро» — это масштабный проект Минсельхоза России, Росмолодёжи, АО «Россельхозбанк» и Российского союза молодежи, направленный на поддержку и развитие молодежи в аграрной сфере.

Конкурс «Я в агро» создали для молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Он объединяет несколько направлений: для школьников и студентов — «Выбирай будущее», для работников агропромышленного комплекса — «Меняй к лучшему», для агроблогеров — «Вдохновляй других», для начинающих агропредпринимателей — «Создавай своё».

Регистрация открыта до 21 декабря на официальном сайте конкурса.

Участникам необходимо записать видеовизитку «ВКонтакте», зарегистрироваться на платформе конкурса и опубликовать материалы. Лучшие участники получат экспертную, ресурсную и инвестиционную поддержку от организаторов и партнёров.

Руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров подчеркнул, что проект станет настоящим навигатором для молодежи, предлагая обучение, практику и поддержку от школьного агротехкласса до профессионального сообщества аграриев. Финал конкурса соберет 2 000 молодых аграриев из более чем 80 регионов страны на форуме «Агропродвижение».

Конкурс был инициирован активисткой Российского союза молодежи Валентиной Ростовой в рамках всероссийского форума «Ростов» в сентябре текущего года и стал важным этапом в развитии сельских территорий и аграрной молодежи страны.