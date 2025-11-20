Общество

Эксперт рассказал, как настроить мобильный интернет без лишних рисков

Правильная настройка мобильного интернета – это базовая цифровая гигиена, которая повышает уровень защиты от различных угроз и финансовую безопасность. Борис Лопатин, старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов МегаФона, объяснил, где именно может таиться опасность и какие настройки стоит проверить в первую очередь.

Фото: МегаФон

По словам эксперта, один из неочевидных рисков — это фоновые процессы приложений. Они синхронизируют медиа, подгружают контент и статистику даже при заблокированном экране. В связи с этим эксперт рекомендует в первую очередь уточнить стоимость мобильного интернета и способ тарификации (пакетная или помегабайтная), в том числе в роуминге, если собираетесь в поездку. Далее стоит ограничить автоматические обновления и фоновую передачу данных для программ, которым не нужна постоянная связь, и установить лимит передачи данных в настройках устройства.

Вторая зона риска — непрерывный поток уведомлений. Каждое новое сообщение значительно увеличивает шанс на импульсивный клик по фишинговой ссылке, будь то в мессенджере, push-уведомлении или СМС. Мошенники используют привычку отвечать сразу и давят на скорость. По словам эксперта, довольно часто успешные атаки начинаются с банального уведомления о «подтверждении доставки» или «блокировке аккаунта». Небольшая пауза на проверку отправителя и адреса страницы резко снижает риск ошибочного клика. Чтобы обезопасить свое устройство, установите антивирусное ПО и запретить установку приложений из неизвестных источников в настройках.

Есть и вопросы конфиденциальности. Если все время быть онлайн, приложения чаще обращаются к геолокации и идентификаторам сети. Это нужно навигации и доставке, но не обязательно полезно игре или фоновой утилите. Борис Лопатин советует регулярно просматривать доступы к геопозиции, камере, микрофону и контактам и оставлять их только тем программам, которым они действительно необходимы. Так уменьшается объем собираемых данных без потери функций.

И все же опасность преувеличивать не стоит. Мобильное соединение безопаснее открытых Wi-Fi-сетей и само по себе не портит телефон. Большинство рисков появляется из сопутствующих факторов: избытка уведомлений, лишних разрешений, спешки при переходах по ссылкам.

Практические шаги простые. В настройках связи следует включить режим экономии трафика и запретить фоновую передачу данных для приложений, которым не нужен постоянный интернет. В разделе уведомлений можно настроить тихие часы, чтобы не ловить «срочные» пуши даже ночью. В разрешениях приложений стоит пересмотреть доступы к геолокации, камере, микрофону и контактам, а для банков, мессенджеров и почты — включить двухфакторную защиту. «Также можно выделить отдельный браузер без сохраненных паролей и держать основную почту и банк в другом контуре. Это снижает последствия одного неудачного клика», — советует Лопатин.

Как подчеркивает эксперт, мобильный интернет предоставляет множество удобств и безопасен при условии постоянного контроля за фоновой активностью и уязвимостями, используемыми мошенниками. Несколько продуманных шагов значительно снизят риски без ущерба для комфорта.