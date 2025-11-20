Общество

Новый проект анонсировала директор конкурсов «Миссис Россия»

Книгу с рассказами и новеллами, в основу которых лягут реальные истории участниц конкурсов красоты, анонсировали в эфире программы «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

О предыстории создания рассказал «Миссис Россия-2022» Нина Банная.

«27 лет Алла Юрьевна (Маркова – прим.ред.) делает конкурс "Миссис Россия". На протяжении этих лет у нее накопилось очень много личных историй участниц, которые она носила глубоко в душе, в сердце и всегда мечтала написать книгу. Это событие скоро случится», - сказала Нина Банная.

«Книга уже написана, остались последние штрихи. Идет верстка и проверка. Там будет 25 рассказов и 25 новелл, а также целая глава с философскими цитатами от наших красавиц. В книге обязательно должна быть красота. И эту красоту нам дарит Нина (Банная – прим.ред.)», - добавила президент фонда «Планета женщин», директор конкурсов «Миссис Россия» и «Миссис Москва» Алла Маркова.

Иллюстрации к книге будут взяты из фотопроектов Нины Банной.

«Я в последнее время увлеклась фотографией. Я много путешествовала с семьей и с детьми. После принятия участия в конкурсе "Миссис Россия" и "Миссис Москва" я стала создавать фотопроекты для себя», - подчеркнула Нина Банная.

«Нина стала продюсером своей выставки. С ней вылетала съемочная группа, это специально созданные образы, это лучшие места в другой стране мира. Это очень эстетически красивые вещи. Когда она выкладывала все в соцсети, многие ее благодарили. Даже я когда смотрела, я не думала, что можно так красиво снять», - отметила Алла Маркова.

С полной версией программы можно ознакомиться ниже.