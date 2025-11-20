Псковcкая обл.
Общество

Международный день сыновей отмечается сегодня

22.11.2025 14:40|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник — День сыновей или День сына.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

Сегодня практически каждый человек знает или, по крайней мере, слышал о Дне матери, который ежегодно отмечается в разных странах по всему миру с разницей в датах проведения. Для России — это последнее воскресенье ноября. День отца, пожалуй, известен несколько меньше, но также празднуется в различных государствах и имеет, как и День матери, свою историю. В России этот праздник отмечается с 2021 года в третье воскресенье октября.

Продолжая тематику праздников семейного характера, по просторам Интернета всё чаще «бродит» ещё один знаменательный день, сегодняшний праздник – «День сыновей» или «День сына». История этого праздника невелика и не актуализирована средствами массовой информации. Существуют даже некоторые расхождения в том, когда же этот день следует отмечать.

В России и в ряде других стран День сыновей празднуется 22 ноября. И хотя официально он не установлен, но с каждым годом становится все популярнее, став доброй традицией во многих российских семьях. Ведь он способствует укреплению семейных связей и передаче ценностей между поколениями.

Кому посвящён этот праздник? Ответить несложно: День сына могут отмечать все мужчины в качестве сыновей, а также семьи, в которых есть сын.

Трогательны поздравления матерей своим сыновьям, встречаемые на форумах, представленные часто как молитва за сына. Актуален вдвое этот День для семей, чьи сыновья, исполняя свой гражданский долг перед Отечеством, проходят службу в рядах Вооружённых Сил или кто предпочёл службу в Армии или других силовых структурах иным родам деятельности, выбрав её своей профессией, постоянно рискуя жизнью на благо Родины.

Не менее ярки сдержанные эмоции в поздравлениях отцов своим чадам, где выражается гордость за достигнутые сыновьями успехи и надежды на поддержание мужественности на всём дальнейшем жизненном пути ребёнка, каковым он остаётся для родителей, даже становясь мужчиной. Вспоминаются слова ефрейтора Святкина — героя Леонида Быкова из кинофильма «Аты-баты, шли солдаты...», когда перед своим последним боем он рассказывает товарищам о том, что написал письмо годовалому сынишке: «…я ему написал, чтоб он человеком был, чтоб ему не довелось хлебнуть, то, что мне, чтоб дешёвка из него не вышла...».

В этот день не только родители поздравляют сыновей, но и сыновья проявляют по отношению к отцу с матерью внимание. Поскольку праздник семейный, то чаще всего он отмечается в тесном семейном кругу. И хочется верить, что через некоторое время и День сына станет таким же известным и популярным праздником, как День матери и День отца, встав в один ряд с датами, когда родные и близкие дарят друг другу тёплые слова, заботу и любовь, пишет calend.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
