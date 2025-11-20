Общество

Международный день акварели отмечается 23 ноября

23 ноября отмечается Международный день акварели . Инициатором учреждения праздника стал мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо. Именно он, будучи выдающимся художником-акварелистом, а также убеждённым в том, что акварель способна не хуже живописи маслом передавать красоту мира, в 1991 году предложил ежегодно 23 ноября проводить Международный день акварели.

Фото: Freepik

Во многом благодаря усилиям этого человека, во второй половине 20 века возрождается интерес к акварели. Сам Альфредо Гуати Рохо первым основал Общество акварелистов Мексики, Музей акварели, а затем способствовал распространению подобных обществ в других странах.

Знаковым событием в истории акварельной живописи стало изобретение в Китае во втором веке бумаги и использование её в качестве основы для картин и рисунков. Именно оттуда берёт своё начало акварель. Распространение в Европе эта техника живописи получила значительно позднее: в 17 веке, пишет calend.ru.