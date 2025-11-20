Общество

Филолог рассказала, когда изменится темп речи россиян

Темп речи россиян будет увеличиваться, люди будут все больше сокращать слова, в том числе для экономии времени, сообщила РИА Новости главный редактор портала «Грамота.ру», кандидат филологических наук Ксения Киселева.

«Мы говорим гораздо быстрее, чем сто лет назад. Это чувствуется даже по сравнению с передачами радио и телевидения 50-летней давности. Очень вероятно, темп речи будет и дальше нарастать», – сказала Киселева.

Она добавила, что в речи собеседника мы все чаще слышим компрессивы, когда человек произносит слово сокращенно, пишет РИА Новости.

«Мы говорим «щас» вместо «сейчас», «грит» вместо «говорит» уже не только на дружеских встречах, но иногда и в более официальной обстановке. И таких слов очень много, они сжимаются и, соответственно, помогают нам экономить время. Как прогнозируют фонесисты (специалисты по фонетике), таких слов в речи будет становиться все больше», – отметила главный редактор портала «Грамота.ру».