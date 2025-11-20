Общество

Штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях увеличат до миллиона

Наказание за размещение рекламы в иностранных соцсетях Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) могут увеличить до 1 млн рублей. Такой законопроект направлен на отзыв в Верховный суд, Генпрокуратуру, МВД зампредом комитета Госдумы по безопасности, депутатом от фракции «Единая Россия» Анатолием Выборным.

Сейчас незначительные размеры штрафов за нарушение установленного запрета не обеспечивают должного превентивного эффекта от размещения рекламы на запрещенных ресурсах, говорится в пояснительной записке к законопроекту. При этом получаемые от такой деятельности доходы многократно превышают размер наказания, подчеркивается в документе, пишут «Известия». В связи с этим предлагается ужесточить наказание: для граждан установить штрафы в размере от 50 до 80 тыс. рублей, для должностных лиц — от 80 до 150 тыс., для юрлиц — от 500 до 1 млн.

«Очевидно, что штраф в 2,5 тыс. рублей никого не останавливает — рекламу в запрещенных соцсетях блогеры по-прежнему размещают. Для них это символическая сумма по сравнению с доходом от интеграций, где фигурируют сотни тысяч, а иногда и миллионы рублей», — пояснил необходимость усиления наказания Анатолий Выборный.

Он также отметил, что в условиях информационной войны против России, развязанной Западом, запрещенные платформы активно используются для целенаправленного распространения дезинформации, экстремизма, ловушек мошенников, вербовщиков и антироссийской повестки.