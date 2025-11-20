Общество

Какой будет геомагнитная обстановка на Земле, рассказали ученые

Геомагнитная обстановка на Земле в понедельник обещает быть спокойной, активность вспышек на Солнце - слабо повышенной, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Космическая погода 24 ноября 2025 года. Общая характеристика - слабо возмущённая... Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка - спокойная. Вспышечная активность - слабо повышенная», - говорится в публикации Telegram-канала лаборатории.

Отмечается, что в течение прошедших суток геомагнитная обстановка также была спокойной, а вспышечная активность - слабо повышенной, пишет РИА Новости.