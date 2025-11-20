ТОС обустроил пляж с зоной отдыха в псковской деревне Голубово

Территориальные общественные самоуправления Псковского муниципального округа совместно с администрациями сельских поселений завершают реализацию проектов по благоустройству, сообщила на своей странице в сети «ВКонтакте» глава Псковского округа Наталья Фёдорова.
Фото здесь и далее: страница в сети «ВКонтакте» Натальи Фёдоровой
В деревне Голубово Писковичской волости активисты ТОС «Парковая» с помощью областного гранта и местного бюджета обустроили зону отдыха.
Они создали удобный спуск к воде, расчистили береговую линию от кустарника и мелколесья, отсыпали песком пляж, установили скамейки, информационные стенды и качели.