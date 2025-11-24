Общество

День гармониста в России отмечают 25 ноября

В России 25 ноября отмечается День гармониста – праздник, посвящённый одному из самых известных русских инструментов, а также в честь профессиональных музыкантов, играющих на нём, и любителей этого многогранного инструмента. Инициатива учреждения праздника принадлежит Российскому музыкальному обществу, а отмечается он с 1980 года.

Главная цель Дня – сохранение и развитие национального фольклора, русских музыкальных традиций, и, в частности, – искусства игры на гармони, а также – воспитание новых поколений гармонистов.

Гармонь для русских людей – особенный инструмент, со своей историей и давними традициями. Она занимает особое место в народной культуре России, ведь ни одно событие, ни один праздник не обходились без гармошки. Она создавала настроение, проникала в самую душу, вызывала чувства… Не удивительно, что «профессиональный» гармонист был «первым парнем на деревне» во все времена. Несмотря на свою простоту на гармони можно исполнить всевозможные произведения – от русских народных до классических и даже эстрадных.

Считается, что свою историю этот инструмент ведёт из Германии, где стал известен ещё в начале 19 века. Его сконструировал в 1822 году берлинский мастер Христиан Фридрих Людвиг Бушман. По другим данным, гармоника, или гармонь в современном её понимании, появилась в Санкт-Петербурге, а её создатель – чешский инженер Франтишек Киршник, проживающий в то время в России, продемонстрировал своё изобретение в 1783 году. Как бы то ни было, но гармонь быстро завоевала популярность в России и стала настоящим русским инструментом. Она подкупила не только звучным голосом и простотой «применения», но и своей доступностью. Уже в середине 19 века она производилась кустарно в нескольких российских регионах. Кстати, русские гармонисты играли на инструменте независимо от наличия нот и музыкального образования, – мелодия подбиралась на слух, а навыки передавались «по наследству», пишет calend.ru.

Немалую роль сыграла гармонь и в годы Великой Отечественной войны. Уходя на фронт, советские солдаты брали с собой этот простой инструмент, способный, тем не менее, поднимать на подвиги и утешить в редкие минуты тишины. Известно, что гармони специально посылались на фронт с целью поднятия боевого духа бойцов. Только в 1941 году было отправлено 12 тысяч этих музыкальных инструментов.

Вот и сегодня гармонь не утратила своего авторитета, она интересна и доступна человеку любого возраста и профессии. Ведь это история и душа русского человека, символ его национальной самобытности. До сих пор она – спутница праздников и торжеств, душевных посиделок и творческих вечеров, помогающая передать слушателю настроения и чувства музыканта.

Кстати, число 25 в дате праздника весьма символичное – так как у гармони по 25 клавиш на правой и левой руке. Вообще гармонь состоит из двух полукорпусов, на которых расположены кнопки. Играя на правой клавиатуре, гармонист воспроизводит мелодию, а на левой аккомпанирует себе, извлекая басы или аккорды в зависимости от произведения. Между корпусами расположены меха, с помощью которых внутрь инструмента накачивается воздух, который воздействует на язычки инструмента, и так появляется звук. Кстати, в мире существуют музеи, посвященных исключительно гармонике. Они есть в Германии, США, Италии и России. По составу и разнообразию фонда российский музей, расположенный в Москве, можно назвать крупнейшим.

В сам же праздник, который с каждым годом становится более известным и привлекает всё большее число участников, проходит множество тематических мероприятий с участием как профессиональных музыкантов-гармонистов, так и начинающих-любителей этого русского инструмента. Традиционно это концерты гармонистов, где можно услышать самые разные музыкальные направления, от народных песен до современных композиций, конкурсы-состязания сред профессионалов, мастер-классы для всех желающих, творческие встречи, народные гуляния.