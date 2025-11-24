Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как устроить свидание мечты?
Работа в «Россети Северо-Запад»
Завершается строительство «Надвратного дома»
Господин Рейтингомер
Новогодний корпоратив
ESG-активность на Некрасова
где подают лучший завтрак
Атлас здоровья ЛОНГРИД
вопросы о муниципальной реформе
история буквы «Ё»
Город Рождества
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Дорогу педагогу
 
 
 
ещё Общество 24.11.2025 17:580 Фотофакт: Рождественских ангелов установили в центре Пскова 25.11.2025 07:300 День гармониста в России отмечают 25 ноября 25.11.2025 07:000 День борьбы за ликвидацию насилия над женщинами празднуют в мире 25 ноября 24.11.2025 22:000 Как витамин C укрепляет иммунитет в сезон простуд, рассказал врач 24.11.2025 21:400 Началось голосование за благоустройство двух скверов в центре Пскова 24.11.2025 20:360 Бурую монилиозную гниль обнаружили в партии слив на складе в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 21.11.2025 21:004 Демонтированный в Риге памятник Пушкину открыли в Париже 23.11.2025 19:001 Мисс Псков 2025 стала 16-летняя Мирослава Милая 18.11.2025 20:030 Татьяна Лозницкая назначена врио министра образования Псковской области 18.11.2025 12:020 Здания бывшей столовой на улице Гражданской в Пскове выкупил медицинский центр 19.11.2025 12:340 Интерактив: Зима не застала Псков врасплох
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

День гармониста в России отмечают 25 ноября

25.11.2025 07:30|ПсковКомментариев: 0

В России 25 ноября отмечается День гармониста – праздник, посвящённый одному из самых известных русских инструментов, а также в честь профессиональных музыкантов, играющих на нём, и любителей этого многогранного инструмента. Инициатива учреждения праздника принадлежит Российскому музыкальному обществу, а отмечается он с 1980 года.

Главная цель Дня – сохранение и развитие национального фольклора, русских музыкальных традиций, и, в частности, – искусства игры на гармони, а также – воспитание новых поколений гармонистов.

Гармонь для русских людей – особенный инструмент, со своей историей и давними традициями. Она занимает особое место в народной культуре России, ведь ни одно событие, ни один праздник не обходились без гармошки. Она создавала настроение, проникала в самую душу, вызывала чувства… Не удивительно, что «профессиональный» гармонист был «первым парнем на деревне» во все времена. Несмотря на свою простоту на гармони можно исполнить всевозможные произведения – от русских народных до классических и даже эстрадных.

Считается, что свою историю этот инструмент ведёт из Германии, где стал известен ещё в начале 19 века. Его сконструировал в 1822 году берлинский мастер Христиан Фридрих Людвиг Бушман. По другим данным, гармоника, или гармонь в современном её понимании, появилась в Санкт-Петербурге, а её создатель – чешский инженер Франтишек Киршник, проживающий в то время в России, продемонстрировал своё изобретение в 1783 году. Как бы то ни было, но гармонь быстро завоевала популярность в России и стала настоящим русским инструментом. Она подкупила не только звучным голосом и простотой «применения», но и своей доступностью. Уже в середине 19 века она производилась кустарно в нескольких российских регионах. Кстати, русские гармонисты играли на инструменте независимо от наличия нот и музыкального образования, – мелодия подбиралась на слух, а навыки передавались «по наследству», пишет calend.ru.

Немалую роль сыграла гармонь и в годы Великой Отечественной войны. Уходя на фронт, советские солдаты брали с собой этот простой инструмент, способный, тем не менее, поднимать на подвиги и утешить в редкие минуты тишины. Известно, что гармони специально посылались на фронт с целью поднятия боевого духа бойцов. Только в 1941 году было отправлено 12 тысяч этих музыкальных инструментов.

Вот и сегодня гармонь не утратила своего авторитета, она интересна и доступна человеку любого возраста и профессии. Ведь это история и душа русского человека, символ его национальной самобытности. До сих пор она – спутница праздников и торжеств, душевных посиделок и творческих вечеров, помогающая передать слушателю настроения и чувства музыканта.

Кстати, число 25 в дате праздника весьма символичное – так как у гармони по 25 клавиш на правой и левой руке. Вообще гармонь состоит из двух полукорпусов, на которых расположены кнопки. Играя на правой клавиатуре, гармонист воспроизводит мелодию, а на левой аккомпанирует себе, извлекая басы или аккорды в зависимости от произведения. Между корпусами расположены меха, с помощью которых внутрь инструмента накачивается воздух, который воздействует на язычки инструмента, и так появляется звук. Кстати, в мире существуют музеи, посвященных исключительно гармонике. Они есть в Германии, США, Италии и России. По составу и разнообразию фонда российский музей, расположенный в Москве, можно назвать крупнейшим.

В сам же праздник, который с каждым годом становится более известным и привлекает всё большее число участников, проходит множество тематических мероприятий с участием как профессиональных музыкантов-гармонистов, так и начинающих-любителей этого русского инструмента. Традиционно это концерты гармонистов, где можно услышать самые разные музыкальные направления, от народных песен до современных композиций, конкурсы-состязания сред профессионалов, мастер-классы для всех желающих, творческие встречи, народные гуляния.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Приходилось ли вам обращаться в приемные органов власти?
В опросе приняло участие 3 человека
25.11.2025, 07:300 День гармониста в России отмечают 25 ноября 25.11.2025, 07:000 День борьбы за ликвидацию насилия над женщинами празднуют в мире 25 ноября 24.11.2025, 23:430 Стали известны подробности второго за месяц ДТП на улице Народной, 57 24.11.2025, 23:320 Продюсера «Ласкового мая» Разина объявили в в федеральный розыск
24.11.2025, 22:000 Как витамин C укрепляет иммунитет в сезон простуд, рассказал врач 24.11.2025, 21:400 Началось голосование за благоустройство двух скверов в центре Пскова 24.11.2025, 21:200 Специалисты разрабатывают проект реставрации главного купола Троицкого собора в Пскове 24.11.2025, 21:000 Восемь тысяч немаркированных пачек сигарет обнаружили в Дно
24.11.2025, 20:370 ДТП произошло на перекрестке после Кузнецкого моста в Пскове 24.11.2025, 20:360 Бурую монилиозную гниль обнаружили в партии слив на складе в Псковской области 24.11.2025, 20:200 Псковское отделение «Единой России» проведёт приёмов граждан в честь Дня рождения партии 24.11.2025, 20:001 Рейтингомер: бузина Михайлова, укрепление Машкарина и приговор Камалягину*. ВИДЕО
24.11.2025, 19:400 Начальник отдела закупок «Стройтехнадзор» Ольга Жилинская одержала победу в профессиональном конкурсе 24.11.2025, 19:160 Лекции о профилактике ВИЧ проведут в Псковской области 24.11.2025, 18:550 Научный сотрудник РАН Пахомов опроверг запрет слова «ж*па» 24.11.2025, 18:340 Представители Псковского филиала Университета ФСИН приняли участие в форуме «Преступление, наказание, исправление»
24.11.2025, 18:090 «Великий, могучий»: Речевые манипуляции в рекламе банков 24.11.2025, 18:040 Роспотребнадзор запускает «горячую линию» по вопросам профилактики ВИЧ 24.11.2025, 18:011 «Постскриптум»: Надо ли запрещать вейпы и как вернуть доверие к депутатам? ВИДЕО 24.11.2025, 17:580 Фотофакт: Рождественских ангелов установили в центре Пскова
24.11.2025, 17:541 Вынесен приговор за поножовщину из-за ревности в псковском спортивном клубе 24.11.2025, 17:510 Молодёжный центр Псковской епархии «Трилучье» отметит первый день рождения 24.11.2025, 17:460 Елочные базары начнут работу в Пскове 15 декабря 24.11.2025, 17:420 Рейтингомер: бузина Михайлова, укрепление Машкарина и приговор Камалягину*
24.11.2025, 17:350 Движение на перекрестке улиц Народной и Люксембург в Пскове затруднено из-за несостоявшегося ДТП 24.11.2025, 17:290 Таксистам могут разрешить работать на личных автомобилях 24.11.2025, 17:280 «Лаборатория Касперского» защитит клиентов Т1 Облако от DDoS-атак 24.11.2025, 17:250 Около 8 тысяч пассажиров перевезли поезда между Псковской областью и белорусской Алёщей
24.11.2025, 17:230 Налоговая приглашает псковичей на семинар о применении контрольно-кассовой техники 24.11.2025, 17:220 Реплика Константина Калиниченко: Ж*па есть, а слова нет 24.11.2025, 17:200 В Пскове выявили семерых бывших мигрантов, скрывавшихся от воинской службы 24.11.2025, 17:130 Делегация Псковской области представила регион на слёте молодых предпринимателей
24.11.2025, 17:030 «Деловой полдень»: Тренды современной косметологии. ВИДЕО 24.11.2025, 17:000 Соревнования по многоборью прошли в спортклубах «С-фитнес Псков» и «Супер фитнес Псков» 24.11.2025, 16:490 В Пскове пройдёт мастер-класс по созданию игрушек для собак из приюта 24.11.2025, 16:490 Росгвардия изъяла 21 единицу оружия и 391 боеприпас в Псковской области
24.11.2025, 16:480 Первый всероссийский форум молодых парламентариев прошёл с участием представителя Молодёжного парламента при ПОСД 24.11.2025, 16:401 Три несложных шага для преодоления «зубного страха» назвали псковичам 24.11.2025, 16:310 В музее рассказали о происхождении строительного материала Изборской крепости 24.11.2025, 16:250 Школьник из Великих Лук победил во всероссийском конкурсе «Памяти Героев верны!»
24.11.2025, 16:190 В Госдуме разработали меры для предотвращения сделок по «схеме Долиной» 24.11.2025, 16:160 Решение сэкономить на ремонте обернулось для великолучанки встречей с приставами 24.11.2025, 15:560 «Витязь» стал лучшим на чемпионате и первенстве Великих Лук по кикбоксингу 24.11.2025, 15:440 «Дневной дозор»: Почему Псковская область теряет позиции в рейтинге регионов по приверженности ЗОЖ?
24.11.2025, 15:390 Митрополит Матфей обсудил возможность благоустройства территорий у храмов по федеральному проекту  24.11.2025, 15:370 Музей-заповедник «Изборск» приглашает провести день в одном из красивейших мест Псковщины 24.11.2025, 15:340 Псковская делегация посетила витебские колледжи и обсудила сотрудничество  24.11.2025, 15:230 Замену трубы производят на улице Льва Толстого в Новоржеве
24.11.2025, 15:060 Мокрый снег и до -5 градусов прогнозируют в Псковской области 25 ноября 24.11.2025, 15:050 Однополосное движение введут в районе лицея №22 в Пскове до конца года 24.11.2025, 15:020 Для строительства школы в Себеже не нашли подрядчика 24.11.2025, 14:510 Отмечайте День матери ярко на семейной пиратской вечеринке в «СтругановЪ»
24.11.2025, 14:470 Шесть классов в школах Пскова закрыты на карантин 24.11.2025, 14:380 Мать четверых детей завоевала титул «Миссис Псков-2025» 24.11.2025, 14:360 Фотофакт: Барсик-судья вернулся на свой постамент в Пскове 24.11.2025, 14:332 Слово «ж*па» признали нецензурным в России
24.11.2025, 14:240 В конкурсную программу IV фестиваля «Пушкин. Михайловское» вошли почти сорок анимационных фильмов 24.11.2025, 14:200 Юный таврелист из Псковской области одержал 11 побед на Кубке Смоленска 24.11.2025, 14:151 Компенсацию хотят взыскать с подрядчика, установившего общественный туалет в Пскове 24.11.2025, 14:070 Как изменилась жизнь: псковичам предлагают оценить эффективность нацпроектов
24.11.2025, 14:040 Оборот крупных и средних организаций Великих Лук за девять месяцев составил 165,6 млрд рублей 24.11.2025, 13:440 Воспитанницы псковской «Бригантины» выиграли Кубок по волейболу в Карелии 24.11.2025, 13:392 Полномочный представитель президента отметил значимость псковского завода «АВАР» 24.11.2025, 13:300 Выставка фотографий изборского художника «Хранитель времени» откроется 28 ноября
24.11.2025, 13:210 Митрополит Матфей удостоен ордена Сергия Радонежского II степени 24.11.2025, 13:150 Женщины впервые участвовали в Кубке Псковской области по гиревому спорту 24.11.2025, 13:060 Певец Акмаль даст сольный концерт в Пскове: остались последние билеты 24.11.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Надо ли запрещать вейпы и как вернуть доверие к депутатам?
24.11.2025, 13:000 Здание бывшей типографии в Новоржеве продают за 1 рубль 24.11.2025, 12:560 ТОС обустроил пляж с зоной отдыха в псковской деревне Голубово 24.11.2025, 12:540 Пыталовец предстанет перед судом за удар тарелкой по голове знакомого 24.11.2025, 12:510 Рост наличных в обращении подскочил в пять раз за последние месяцы
24.11.2025, 12:500 «Постскриптум»: Надо ли запрещать вейпы и как вернуть доверие к депутатам? 24.11.2025, 12:430 «Придумано и сделано в России»: табурет «Клубок» 24.11.2025, 12:380 86 жилых домов ввели в эксплуатацию в Великих Луках за девять месяцев 24.11.2025, 12:350 Стартовала научная конференция «Земля Псковская, древняя и современная»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru