Общество

Авито Услуги: Спрос на аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки в СЗФО вырос в 2,7 раза

День рождения Деда Мороза отметили 18 ноября, традиционно это является сигналом к началу подготовки к новогодним праздникам. В связи с этим эксперты Avito Услуг проанализировали динамику спроса на услуги костюмированных артистов во второй половине октября – первой половине ноября 2025 года по сравнению со второй половиной сентября – первой половиной октября. Они пришли к выводу, что жители Северо-Западного федерального округа начинают заранее бронировать аниматоров для новогодних мероприятий.

По данным Авито Услуг, во второй половине октября-первой половине ноября 2025 года заметно увеличился интерес к аниматорам, которые выступают на новогодних мероприятиях в костюмах Деда Мороза: жители Северо-Западного федерального округа искали подобных специалистов в 2,7 раза чаще. Схожую динамику спроса продемонстрировали услуги артистов в образе Снегурочки, — рост в 2,5 раза по сравнению со второй половиной сентября-первой половиной октября. Средняя стоимость на услуги таких исполнителей начинается от 2 500 рублей.

«Мы фиксируем, что во второй половине октября-первой половине ноября 2025 года спрос на услуги аниматоров по округу вырос на 61%, а предложение — на 27%. При этом жители Северо-Западного федерального округа в 2,5 раза активнее искали артистов в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Такие данные демонстрируют, что многие жители округа предпочитают бронировать артистов заблаговременно, чтобы избежать декабрьского дефицита, когда лучшие исполнители уже заняты», — комментирует руководитель категорий «Деловые и хозяйственные услуги» на Авито Услугах Александр Семочкин.

При этом положительная динамика спроса на услуги аниматоров наблюдается не только в сравнении с предыдущим месяцем, но и год к году. Во второй половине октября-первой половине ноября 2025 года интерес жителей Северо-Западного федерального округа к актерам для новогодних праздников вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также наблюдается рост спроса на исполнителей в образах Деда Мороза (на 13%) и Снегурочки (на 12%).