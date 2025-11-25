Общество

В Великих Луках ликвидировали незаконные надписи на фасадах зданий

Сотрудники отдела по молодежной политике совместно с активистами молодежных организаций и представителями правоохранительных органов ликвидировали незаконные надписи на фасадах зданий Великих Лук, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото здесь и далее: группа в сети «ВКонтакте» «Администрация города Великие Луки»

Операция прошла в рамках второго этапа федеральной межведомственной комплексной оперативно-профилактической акции «Чистое поколение — 2025», проходившей на территории Российской Федерации.

Основная цель операции — предупреждение распространения запрещенных веществ среди несовершеннолетних и выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность.