«Великий, могучий»: Речевые манипуляции в рекламе банков. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию очередного выпуска проекта «Великий, могучий», который вышел на «ПЛН FM» (102.6 FM) 25 ноября.
Как рекламщики с помощью русского языка и классической литературы манипулируют потребителями банковских услуг? Ведущая Юлия Магера раскрыла новые тайны русского языка вместе с учителем русского языка и литературы Печорской средней общеобразовательной школы №3 Евгенией Пономаренко.
Программа «Великий, могучий» выходит при поддержке правительства Псковской области.