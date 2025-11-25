Общество

Псковская область присоединится к региональной неделе «Открыто для всех»

Псковская область станет участником региональной недели «Открыто для всех» с 24 по 30 ноября. В регионе пройдут мероприятия в поддержку развития общества равных возможностей. В них примут участие люди с ограничениями по здоровью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии организаторов форума «Открыто для всех» и Псковского музея-заповедника

Региональная неделя «Открыто для всех» призвана продемонстрировать внимание регионов к теме инклюзии и показать достижения и передовые технологии в сфере поддержки людей с инвалидностью. В эти дни на площадках регионы проведут мероприятия в разных форматах.

Например, в Псковском государственном музее-заповеднике 26 ноября состоится культурно-образовательная инклюзивная программа «В гости к псковскому купцу». Участники программы познакомятся с расположением Двора купцов Постниковых, прогуляются по этажам каменного здания и узнают об архитектурных особенностях купеческих палат.

Сборная экскурсия «Пешком в историю» по берегу реки Псковы к реке Великой будет доступна для посещения 1 и 2 декабря, 3 декабря музей предлагает для посетителей интерактивную экскурсию «Куда ведут старинные ступени».

«Инклюзия касается каждого из нас. Большое событие "Открыто для всех“ — добрая ежегодная традиция, которая из года в год обрастает новыми партнерами и друзьями. Вместе мы ищем решения и практики в сфере развития общества равных возможностей, учимся договариваться, а самое главное — меняем отношение друг к друг и формируем общество, где любой человек может реализоваться, построить семью и быть счастливым», — отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

В федеральной части форума «Открыто для всех» участие примут представители власти, некоммерческого сектора, образовательных учреждений, эксперты, педагоги, родители, воспитывающие детей с инвалидностью, а также авторы лучших инклюзивных практик. Кроме того, планируется церемония награждения самых ярких, значимых и оригинальных проектов по инклюзии, реализованных в 2025 году в России. В рамках основной деловой программы в Москве обсудят стратегию развития инклюзии в России: от вопросов оказания ранней помощи до образования и трудоустройства людей с инвалидностью. Отдельный блок будет посвящен социализации возвращающихся участников СВО с инвалидностью.

«Инклюзия — это важный инструмент создания условий для полноценной жизни людей с инвалидностью и их семей на всех жизненных этапах. Наше сотрудничество с Агентством стратегических инициатив и регионами страны при проведении форума "Открыто для всех“ станет платформой для диалога государства, бизнеса и общества в реализации модели инклюзии через всю жизнь с опорой на лучшие российские и международные практики», — отметила заместитель директора Фонда Росконгресс Елена Маринина.

Мероприятие проводит Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс в преддверии Международного дня инвалидов и в рамках форума «Открыто для всех». Соорганизатором форума выступает социокреативная платформа Фонда Росконгресс — Фонд Инносоциум.