Общество

Жители Псковской области смогут проверить свои знания по географии

Жители Псковской области могут написать географический диктант, чтобы проверить свои знания. Международная просветительская акция «Географический диктант» от Русского географического общества в этом году пройдет в одиннадцатый раз. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Онлайн-диктант на официальном сайте акции пройдет с 12:00 30 ноября до 12:00 14 декабря по московскому времени.

На очных площадках в России и мире акция пройдет 30 ноября. Например, в областном центре диктант можно будет написать в Псковском государственном университете (площадь Ленина, 2) и Псковской областной универсальной научной библиотеке (улица Профсоюзная, 2).

Доступные для посещения очные площадки в Псковской области можно изучить по ссылке. Чтобы стать участником диктанта, необходимо пройти регистрацию на организованной площадке региона.

В настоящее время доступна демоверсия диктанта, которая повторяет формат основного. Участников ждут 40 вопросов двух уровней сложности: 10 простых и 30 — более каверзных, требующих логики и смекалки. Во всех заданиях предусмотрены варианты ответов. Узнать свой результат можно сразу после решения всех заданий. Время на выполнение ограничено: 45 минут.

Тематика диктанта в этом году посвящена сразу нескольким крупным юбилеям: 180-летию Русского географического общества, 80-летию победы в Великой Отечественной войне, 500-летию освоения Северного морского пути, а также историко-культурным и географическим связям России со странами БРИКС.

За годы проведения диктант объединил более четырех миллионов участников из России и 136 стран мира, став одним из крупнейших просветительских проектов России. Количество участников и площадок постоянно растет: в 2024 году в акции приняли участие свыше 635 тысяч человек на рекордных 10 025 площадках.