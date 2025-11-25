Общество

Опрос ПЛН-ТВ: Используют ли псковичи ИИ в повседневной жизни?

Наверняка многие натыкались в Сети на видео, где преподаватели европейских вузов очень эмоционально отчитывают студентов за использование чата GPT. Российских подобных аналогов в Сети мы пока не встречали. Что это значит? Наши школьники не так активно используют искусственный интеллект, или преподаватели просто пока не научились распознавать работы, созданные с его помощью? В новом опросе ПЛН-ТВ выясним у псковичей, пользуются ли они нейросетями и в каких случаях.

С результатами аналогичного опроса на сайте Псковской Ленты Новостей можно ознакомиться по ссылке ниже.