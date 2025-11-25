Общество

Проводной интернет от МегаФона теперь доступен в 72 регионах России

МегаФон подключил к скоростному домашнему интернету пять регионов Дальневосточного федерального округа. Тем самым компания завершила масштабную программу по развертыванию сервиса на большей части территории страны. Проект реализован благодаря расширению партнёрства с «Ростелекомом» в рамках модели FVNO.

Фото: МегаФон

Новая услуга стала доступна жителям Амурской, Магаданской и Сахалинской области, Камчатского края и Республики Саха (Якутия). Теперь текущие и новые клиенты МегаФона на этих территориях смогут не только пользоваться сотовой связью, но и подключить у оператора домашний интернет, а также получить пакетный доступ к популярным онлайн‑кинотеатрам и ТВ. Это позволит абонентам существенно сэкономить на услугах связи и упростить управление расходами, так как все сервисы (мобильная связь, домашний интернет и ТВ) оплачиваются с одного счёта.

Новая услуга для жителей этих регионов стала доступна в результате расширения FVNO‑модели, реализованной МегаФоном на инфраструктуре «Ростелекома».

Модель FVNO (Fixed Virtual Network Operator — «виртуальный оператор фиксированной связи») — предложение клиентам конвергентного продукта, объединяющего услуги мобильной и фиксированной связи при отсутствии у одного из партнёров собственной инфраструктуры широкополосного доступа в интернет.

В рамках партнёрства между операторами «Ростелеком» предоставляет свободную ёмкость для подключения домашнего интернета в регионе, а МегаФон предлагает свой набор услуг и поддержку абонентов. Первый проект по FVNO‑модели был запущен МегаФоном в 2020 году в Астрахани. Сейчас с учётом новых подключений на Дальнем Востоке компания предлагает конвергентные тарифы уже в 72 регионах страны.

«Мы завершили первый этап развития проекта по расширению географии доступа конвергентного продукта. Благодарим партнёров из "Ростелекома“: их инфраструктура и экспертиза позволили нам быстро и качественно масштабировать сервис. Следующий шаг — использование сети нашего партнёра в тех регионах, где у МегаФона уже есть собственная инфраструктура проводного интернета. За счёт этого мы сумеем кратно усилить проникновение услуги и повысить её доступность для ещё большего числа клиентов», — говорит директор по развитию фиксированного бизнеса МегаФона Артём Филин.