Семейный флешмоб «Поблагодари маму!» стартовал в Псковской области

В преддверии Дня матери фонд Андрея Первозванного при поддержке заслуженной артистки Российской Федерации Варвары запускает большой семейный флешмоб и приглашает всех к участию. В эти дни у псковичей появится прекрасный повод поздравить маму и сказать ей теплые слова благодарности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: фонд апостола Андрея Первозванного

Принять участие в семейном флешмобе можно с 24 по 30 ноября, выложив на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотографию, видео или рисунок, посвященный маме. Необходимо отметить пост хештегом #деньматери2025 и #фондандреяпервозванного. Также нужно быть подписанным на страницы фонда Андрея Первозванного, БФ «Протек» и Mr. Сковордкин. Аккаунт должен быть открыт.

В рамках флешмоба состоится розыгрыш призов.

Случайным выбором определят 10 участников, которым повезет в этот день. Они получат сертификаты Ozon от фонда Андрея Первозванного и подарки от партнеров флешмоба: благотворительного фонда «Протек» и компании Mr.Сковородкин.

Информация об итогах розыгрыша призов будет размещена 5 декабря на страницах Фонда Андрея Первозванного www.fap.ru и в ВК.