В Печорах стартовал образовательный заезд «СоТворение» проекта «Истоки. Школа»

Образовательный заезд «СоТворение» всероссийского проекта «Истоки. Школа» стартовал 25 ноября на базе паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря. Он объединил 100 подростков с разным жизненным опытом: активистов детских объединений и ребят, состоящих на профилактическом внутришкольном учете. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба проекта «Истоки»

В основе программы — темы личного выбора и ответственности. Занятия и формат общения направлены на создание спокойной, безопасной среды, где участники учатся выполнять задания, осознавать связь между решениями и последствиями, анализировать свои действия, взаимодействовать в группе и отмечать индивидуальный прогресс.

«Наша ключевая задача — создать для подростков из разных регионов и с разным опытом безопасную среду, где они могут осознать силу личного выбора и понять, что ответственность — это инструмент, который меняет жизнь. Итогом пяти дней для каждого участника должны стать не только новые знания, а конкретные шаги к осознанному будущему», — отметила директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.

С первого дня участники формируют «Карту успеха» — индивидуальный план с целями на заезд и шагами к их достижению. Это помогает выстроить личный образовательный маршрут и оценить прогресс по завершении программы.

Дальнейшие дни проходят в формате тематического путешествия. Блок «Экипаж корабля» посвящен работе в команде: подростки учатся распределять задачи, принимать совместные решения и учитывать особенности друг друга. Эти навыки они применяют при подготовке финальной творческой постановки.

Отдельное внимание уделяется развитию личной эффективности. Практикумы помогают разобраться с эмоциями, попробовать себя в публичных выступлениях, понять принципы мотивации и научиться планировать время и ресурсы.

Исторические и духовно-нравственные форматы знакомят участников с примерами гражданской ответственности, героизма и служения через истории выдающихся людей. Творческие мастерские по живописи и росписи позволяют раскрыть интересы и попробовать новые виды деятельности.

Дополнительный образовательный блок включает занятия по переговорам, социальному проектированию и основам правовой грамотности. Подростки учатся формулировать предложения, аргументировать свою позицию и разрабатывать идеи для небольших инициатив, которые смогут реализовать в своих школах и сообществах.

Завершится заезд общей творческой постановкой — итогом совместной работы всех участников. После финального показа ребята обновят «Карты успеха», зафиксировав свои достижения и выводы для дальнейшего обучения и личного развития. Организатором мероприятия выступает Роспатриотцентр Росмолодежи.