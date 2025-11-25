«До нового года не трогать!»: Рулетики с плавленым сыром

Новый год не за горами. Предлагаем подумать о праздничном меню заранее. Псковская Лента Новостей вместе с «Молочными продуктами Пушкиногорья» делится идеями вкусных и простых в приготовлении блюд, которые понравятся всем.
Одно из таких идеальных угощений – рулетики из лаваша с плавленым сыром.
Рулетики хороши для новогоднего стола и разлетаются за считанные секунды. Это универсальная закуска, которая может удивить разнообразным сочетанием ингредиентов. Тонкий лаваш, нежный вкус плавленого сыра с зеленью, который отлично гармонирует со многими начинками, точно порадуют вас и ваших гостей.
Предлагаем приготовить несколько видов рулетиков из лаваша с плавленым сыром «С зеленью» от «Молочных продуктов Пушкиногорья». Для начинок будем использовать грибы, ветчину и крабовые палочки.
Ингредиенты:
Приготовление:
Лук мелко нарежьте и обжарьте на масле до прозрачности. Грибы промойте, нарежьте пластинками и добавьте к луку. Жарьте на среднем огне до полного испарения жидкости и легкой румяности. В конце посолите и поперчите. Дайте грибам полностью остыть.
В миске смешайте плавленый сыр с зеленью и сметану до однородности. Разложите лаваш, равномерно намажьте его сырной массой. Сверху распределите остывшую грибную начинку.
Плотно сверните рулет (можно завернуть в пищевую пленку) и уберите в холодильник на 1-2 часа. Перед подачей нарежьте на порционные рулетики.
Ингредиенты:
Приготовление:
Ветчину нарежьте мелким кубиком или тонкой соломкой. Для более диетического варианта можно взять ветчину из индейки. Маринованные огурцы также нарежьте мелким кубиком, чтобы рулет было легче скручивать и резать. Укроп мелко порубите.
В миске смешайте плавленый сыр с зеленью, ветчину, огурцы и укроп. Тщательно перемешайте. Если начинка получилась слишком густой, можно добавить ложку сметаны. Получившуюся массу равномерно распределите по лавашу.
Плотно сверните рулет и уберите в холодильник на 1 час. Перед подачей нарезаем на аккуратные порционные рулетики.
Ингредиенты:
Приготовление:
Крабовые палочки и вареные яйца натрите на средней терке. Укроп мелко порубите. В миске смешайте плавленый сыр, крабовые палочки, яйца и укроп. Если масса слишком сухая, добавьте ложку сметаны для более пластичной консистенции.
Равномерно намажьте крабовую начинку на лаваш. Сверните тугой рулет и уберите в холод минимум на 1 час. Перед подачей нарежьте на порции.
