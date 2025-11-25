Псковcкая обл.
Общество

Переохлажденный дождь прогнозируют в Псковской области 27 ноября

26.11.2025 16:20|ПсковКомментариев: 0

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 27 ноября, сообщили в региональном гидрометцентре. 

Температура воздуха по области: ночью -0...-5 градусов, днем -2...+3 градуса. Атмосферное давление низкое.

Прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега, по югу области с дождем. Местами пройдет переохлажденный дождь, в отдельных районах ожидается гололед и налипание мокрого снега на провода. Ночью по северным районам области будет без существенных осадков.

Ветер восточных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду, днем с переходом к южным направлениям со скоростью 3-8 метров в секунду.

