Общество

Делегация Псковской области представляет регион на фестивале «Российская студенческая весна»

В Казани стартовал XXXIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» — самый масштабный студенческий творческий фестиваль в России. В составе представительной делегации от Псковской области — 20 студентов, которые демонстрируют творческий потенциал и самобытность региона на общероссийской площадке, обменяются опытом с коллегами из других регионов и внесут свой вклад в укрепление молодёжного творческого сообщества России, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО Псковской области «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Фото: Центр молодёжи и общественных инициатив

В этом году мероприятие проходит под слоганом «Студвесна. Весна всегда» и объединяет более 2 000 студентов из 82 регионов страны.



Торжественная церемония открытия состоялась 25 ноября в казанском «Баскет‑холле». Мероприятие открылось театрализованным мультижанровым шоу, состоящим из шести эпизодов, основанных на легендах Татарстана. В шоу приняли участие свыше 200 артистов разных жанров.

Президент России Владимир Путин направил участникам, организаторам и гостям фестиваля приветственный адрес. В нём глава государства отметил, что уже более тридцати лет проект объединяет талантливую, увлечённую молодёжь из разных уголков страны.



В этом году программа фестиваля обогатилась новыми номинациями:

«Фронтовая песня» и «Фронтовая проза и поэзия». Эти номинации подчёркивают связь поколений и дань памяти героям Великой Отечественной войны.



Участники фестиваля выступят в ключевых конкурсных направлениях: музыка, хореография, театральное искусство и дизайн. Многие выступления будут посвящены Году защитника Отечества и 80‑летию Великой Победы.