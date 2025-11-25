Общество

Аналитики: Чеширский Кот, кот Матроскин и Багира – любимые животные россиян

Книжный сервис Литрес, банк ВТБ и рекомендательный сервис LiveLib провели исследование, чтобы выяснить у пользователей, какие образы животных из литературы их любимые. Самым популярным персонажем сказок стал Чеширский Кот. Любимым животным из русской литературы респонденты назвали кота Матроскина, а из зарубежной – пантеру Багиру*.

Изображение: Gemini

По результатам опроса, лидером среди героев сказок стал фантастический Чеширский Кот (38%) из «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. На второй и третьей строчках тоже расположились сказочные коты – кот учёный (24%) из «Руслана и Людмилы» Александра Пушкина и Кот в сапогах (23%) из «Сказок моей матушки Гусыни» Шарля Перро.

В топ-3 любимых животных из русской литературы вновь вошли персонажи из семейства кошачьих. На первом месте – обаятельный кот Матроскин (47%), герой повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот». На втором – остроумный и красноречивый Кот Бегемот (43%) из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова. Замыкает рейтинг котёнок по имени Гав (37%) из одноимённой книги Григория Остера.

Рейтинг любимых животных из зарубежной литературы возглавила грациозная и мудрая пантера Багира (44%) из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. На второй строчке расположилась почтовая сова Гарри Поттера Букля (30%) из романов Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике, на третьей – вновь герой «Книги джунглей», храбрый мангуст Рикки-Тикки-Тави (27%).

«Судя по результатам исследования, любимые животные россиян – коты из сказок и классических произведений. В топе нет ни одной собаки – ни пса Шарика, ни Белого Бима Чёрного уха, ни Муму или Каштанки. Образ кота в мировой культуре многогранен и разнообразен – он и добрый советчик, наделённый вкрадчивой силой и мудростью, и служитель зла. Может балансировать между реальной и загробной жизнью, быть положительным персонажем или нечистью. В то время как у собак иная роль – быть верным другом и надёжным соратником. Они не отличаются хитростью и изощрённым умом, и больше зависят от людей, чем кошки», – комментирует Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний «Литрес».

«Сказки – одна из первых форм знакомства детей с литературой. Вспоминая филолога Проппа, подчеркивающего их ключевую роль в воспитании детей, считаю, сказочные образы помогают сформировать базовое понимание социальных норм и заложить фундамент культурного кода поколения. Чтение сказок позволяет анализировать жизненные ситуации и поступки героя, понимать его внутреннее состояние, распознавать конфликты и смыслы. Именно сила интеллектуального осмысления отличает литературу от других форм творчества», – комментирует Дмитрий Брейтенбихер, член правления ВТБ.

*Исследование проведено Литрес и ВТБ в рамках совместного проекта компаний – поддержки VIII сезона литературной премии «Электронная буква – 2025», где банк выступает генеральным спонсором и наградит победителей в двух номинациях: главной – «Книга года» – и новой специальной номинации для чтецов – «Голос классики».

Опрос прошёл в ноябре 2025 г. среди 600+ россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением от 100 тыс. человек. Респондентам предлагали ответить на вопросы через онлайн-форму, затем данные были проанализированы. При подсчёте все респонденты принимались за 100%, а остальные данные высчитывались, исходя из этого числа. Пользователям были предложены как готовые варианты ответов, так и графа «Другое». Они могли выбрать не только один, но и несколько вариантов ответов.