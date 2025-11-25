Общество

Вечер, который согреет душу: живая музыка в GURAVI

Хотите на один вечер перенестись в солнечную Грузию, где звучат душевные мелодии, а столы ломятся от национальных блюд? Ресторан грузинской кухни GURAVI приглашает вас на волшебный вечер живой музыки 30 ноября в 18:00.

Завораживающие мелодии, аутентичные грузинские блюда, приготовленные по традиционным рецептам, неповторимая атмосфера гостеприимства и тепла, которой славится Грузия.

Это прекрасный повод для того, чтобы провести вечер с близкими и с друзьями за щедрым столом.

Ресторан грузинской кухни GURAVI находится по адресу: Октябрьский, 40.

Забронировать столик вы можете по телефону: 8 (900) 990‑40‑40.

Приходите за впечатлениями, оставайтесь за вкусным столом!

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjcLroHy