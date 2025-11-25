Заслуженный врач РФ Александр Алексеев скончался в Стругокрасненском округе

Заслуженный врач Российской Федерации Александр Алексеев скончался в Стругокрасненском округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в местной администрации.
Фото: администрация Стургокрасненского округа
Более 45 лет Александр Алексеев проработал в районном медицинском учреждении, пройдя путь от врача-терапевта до заместителя главного врача по лечебной работе.
«Благодаря своим профессиональным качествам, внимательному отношению к пациентам и ответственному выполнению обязанностей он снискал уважение и признание среди коллег и благодарных больных. Его талант врача, опыт и неравнодушие помогли многим людям справиться с недугами и обрести здоровье. Мы будем помнить Александра Васильевича как пример истинного профессионализма, человечности и преданности избранному пути. Искренне выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах», - выразили соболезнования в администрации.
Отпевание состоится 29 ноября в храме Георгия Победоносца в 10:45, прощание — на улице Мира возле дома №8 в 11:40.