Заслуженный врач РФ Александр Алексеев скончался в Стругокрасненском округе

Заслуженный врач Российской Федерации Александр Алексеев скончался в Стругокрасненском округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в местной администрации.

Фото: администрация Стургокрасненского округа

«С глубокой скорбью сообщаем, что на 84-м году ушел из жизни Заслуженный врач Российской Федерации Александр Васильевич Алексеев. Для многих жителей Стругокрасненского муниципального округа он навсегда останется верным и преданным своему делу специалистом, отдавшим медицинской профессии полвека своей жизни», - сообщили в администрации.

Более 45 лет Александр Алексеев проработал в районном медицинском учреждении, пройдя путь от врача-терапевта до заместителя главного врача по лечебной работе.

«Благодаря своим профессиональным качествам, внимательному отношению к пациентам и ответственному выполнению обязанностей он снискал уважение и признание среди коллег и благодарных больных. Его талант врача, опыт и неравнодушие помогли многим людям справиться с недугами и обрести здоровье. Мы будем помнить Александра Васильевича как пример истинного профессионализма, человечности и преданности избранному пути. Искренне выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах», - выразили соболезнования в администрации.

Отпевание состоится 29 ноября в храме Георгия Победоносца в 10:45, прощание — на улице Мира возле дома №8 в 11:40.