Детский фонд запустил благотворительную акцию «Новогодние и Рождественские праздники» в Пскове

Псковское областное отделение Российского детского фонда запустило благотворительную акцию «Новогодние и Рождественские праздники», сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении фонда.

Изображение и фото далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Акция направлена на сбор сладких новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей, воспитанников интернатов и детей с инвалидностью в Псковской области.

В этом году планируется собрать не менее 2 830 подарков. Сотрудники фонда призывают жителей Пскова, трудовые коллективы и бизнес принять участие в акции и помочь подарить детям радость в преддверии Нового года.

Желающие могут принести сладости в офисы Детского фонда по адресам: переулок Конный, 7А и улица Инженерная, 68.

Фонд принимает конфеты, соки, шоколадки, печенье и готовые сладкие подарки.

Офисы работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 без обеда. Сладости лучше передать до 20-х чисел декабря, чтобы волонтёры успели сформировать подарки и передать их в районы области до Нового года.