Общество

Общество «Зенча» в Пскове ищет заместителя главного бухгалтера с з/п от 100 000 рублей

Общество с ограниченной ответственностью «Зенча» в Пскове объявило набор на должность заместителя главного бухгалтера с заработной платой от 100 000 рублей на руки, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

Работник будет отвечать за организацию и ведение бухгалтерского и налогового учета, контроль первичных документов, подготовку отчетности и взаимодействие с налоговыми органами.

Требуются кандидаты с высшим профильным образованием и опытом работы в бухгалтерии производственного предприятия от трех лет, со знанием законодательства РФ и уверенным владением программами 1С.

Компания предлагает стабильную заработную плату, премии по результатам труда и возможность выбора формата работы: на месте, удаленно или в гибридном формате.

Контактное лицо для связи — Евгений Клагиш, телефон: +7 (911) 3645628, email: klg@zencha.ru.