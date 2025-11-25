Общество

Ресторан «СтругановЪ» приглашает отметить День матери особенным десертом

В преддверии одного из самых трогательных праздников — Дня матери — ресторан «СтругановЪ» подготовил для гостей специальное предложение.

К этой дате гости могут приобрести шоколадный бисквит с миндалем и ягодами, поданный в фирменной кружке. Этот десерт станет тёплым и оригинальным дополнением к подарку для самых дорогих женщин.

Количество десертов ограничено, поэтому ресторан рекомендует заранее оформить бронирование.

Бронирование по телефону: 8-900-990-09-90.

Ресторан «СтругановЪ» находится по адресу: Красноармейская наб., д. 16 А.

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjeY8veB