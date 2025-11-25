Общество

Камера «Ростелекома» запечатлела установку главной праздничной ели в Великом Новгороде

В Великом Новгороде началась подготовка к Новому году: на Площади Победы — Софийской установили главную елку области, а камера видеонаблюдения «Ростелекома» запечатлела процесс монтажа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото и видео: «Ростелеком»

«Онлайн-трансляции с ключевых городских площадок — это востребованный сервис, который позволяет жителям и гостям региона быть в курсе значимых событий. Десятки тысяч человек в прошлогодние зимние праздники наблюдали за событиями на этой же площади с помощью нашей камеры. Мы рады, что современные телеком-технологии помогают создавать новогоднее настроение и делать праздник ближе для каждого», - рассказала директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

Для организации трансляции специалисты компании установили уличную IP-камеру, которая способна обеспечивать высокое качество изображения даже в темноте. Оборудование адаптировано для работы в сложных погодных условиях и способно функционировать при температуре до минут 35 градусов.

Уже сейчас прямая трансляция с центральной площади Великого Новгорода доступна по ссылке.

Онлайн-трансляция — один из примеров применения услуги «Облачное видеонаблюдение» от «Ростелекома». Сервис работает на базе интернет-соединения от любого оператора связи и доступен как для частных пользователей, так и для органов власти и бизнеса. Решение позволяет организовывать удаленный мониторинг объектов с возможностью хранения записей в защищенном облаке.