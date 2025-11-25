«Хайпожоры»: Двойник Рунета и связь в приграничных районах как постоянная проверка номеров. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Хайпожоры», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 28 ноября.
Основные темы, которые обсудили ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:
- Жителям Псковской области мешают звонить: связь в приграничных районах превратилась в постоянную проверку номеров.
- Роскомнадзор строит двойника Рунета: виртуальная копия поможет точно заблокировать нежелательные ресурсы.
- WhatsApp* усиливает безопасность: новые опции должны защитить от мошенников и спама.
- Искусственный интеллект будет обязан показывать лицо: Госдума введёт маркировку видеороликов, созданных с помощью AI.
*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ