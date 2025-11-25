«Великий, могучий»: Поймут только носители — изюминки русского языка. Часть 2. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию очередного выпуска проекта «Великий, могучий», который вышел на «ПЛН FM» (102.6 FM) 28 ноября.
Президент России Владимир Путин утвердил новый праздник — День языков народов России. Отмечать его будут 8 сентября, в день рождения поэта Расула Гамзатова. Тот считал родными два языка - аварский, язык одного из народов Северного Кавказа, и русский. Русский также является родным для более чем 90% жителей Псковской области. Появление нового лингвистического праздника стало поводом обсудить в рамках программы «Великий, могучий» нюансы в использовании языка, о которых носители не задумываются, но которые способны «сломать» мозг тем, для кого русский не является родным.
Ведущая Юлия Магера погрузилась в глубины русского языка вместе с учителем русского языка и литературы Печорской средней общеобразовательной школы №3 Евгенией Пономаренко.
Программа «Великий, могучий» выходит при поддержке правительства Псковской области.