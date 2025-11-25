Общество

Подравшийся с псковским предпринимателем замгубернатора Вологодской области ушел в отставку

Первый заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев ушел в отставку в связи с выходом на пенсию, сообщили в пресс-службе главы региона. Чиновнику 47 лет, в октябре его задерживали из-за драки в баре Санкт-Петербурга.

Видео: Георгий Филимонов/ Telegram-канал

О конфликте в баре стало известно 19 октября. Как писал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, его подчиненный вступился за человека, который подвергся нападению. «Иноземцев, следуя своим жизненным принципам, не смог оставить посетителя ресторана в беде»,— написал глава региона в Telegram-канале.

Губернатор также обратил внимание, что инцидент с его заместителем произошел на фоне многочисленных «попыток провокационных действий» в отношении его аппарата. «В случае если это была одна из них, что ожидаемо, передаю отдельный привет заказчикам. Вы делаете меня и всю команду только сильнее»,— подчеркнул Георгий Филимонов.

Иван Иноземцев работал в правительстве Вологодской области с мая 2025 года. С 2016 по 2026 год проходил службу в центральном аппарате МВД, а еще ранее (с 2012 года) возглавлял администрацию Сергиева Посада, пишут «Известия».