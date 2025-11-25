Общество

Правительство РФ продлило запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов

Правительство России в субботу, 29 ноября, на шесть месяцев продлило запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Ограничения будут действовать до 31 мая 2026 года.

«В России продлен временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Согласно подписанному постановлению, ограничение будет действовать еще шесть месяцев — с 1 декабря 2025 года до 31 мая 2026 года», — говорится на сайте правительства.

Отмечается, что запрет касается вывоза из РФ также отходов и лома плакированных драгметаллов. Кроме того, будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, которые используются для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны.

Согласно постановлению, запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках и проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. В правительстве добавили, что масса одной пробы должна составлять не более 500 г в одной товарной партии, независимо от количества подобных партий по внешнеторговому контракту.

По данным правительства, подобные ограничения позволяют увеличить загрузку производственных мощностей российских аффинажных предприятий за счет привлечения объемов вторичного сырья в переработку и производство драгоценных металлов, пишут «Известия».

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в апреле заявил, что Россия является одним из лидеров по запасам редкоземельных металлов в мире. По его словам, РФ ежегодно экспортирует металлы приблизительно на $7,2–7,6 млрд, а закупает товары из этих металлов на $75 млрд. Уточнялось, что это составляет примерно 4% ВВП (внутренний валовый продукт).