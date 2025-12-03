Общество

В Изборске вновь работает музейное кафе «Блинная»

Вновь возобновило работу одно из самых уютных мест — кафе «Блинная». Теперь гости древнего города снова могут согреться горячим чаем с травами и попробовать традиционные тонкие блины с домашней сметаной и вареньем после прогулки по крепости и живописным склонам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

Фото: музей-заповедник «Изборск»

Кафе расположено по адресу улица Московская, 10, и предлагает гостям не только вкусные угощения, но и теплую, почти домашнюю, атмосферу. Это идеальное место, чтобы отдохнуть, поделиться впечатлениями от экскурсии и почувствовать дух старинного русского города.

«Блинная» ждет гостей ежедневно с 10:00 до 17:00.